Aus Angst: Premier-League-Star schafft sich Wachhund an – für 34.000 Euro!

Teurer Eintritt, wenig Stimmung und in den letzten beiden Jahren nur Zuschauer beim Champions-League-Finale – einige meinen, die englische Premier League sei ganz schön auf den Hund gekommen. Buchstäblich ist das auf jeden Fall richtig, wie zuletzt Alexander Isak demonstrierte. Der Stürmer des FC Liverpool schaffte sich für schlappe 34.000 Euro einen Dobermann an.

Damit folgt er prominenten englischen Fußballern wie Jack Grealish, Marcus Rashford oder Kyle Walker, die sich hauptsächlich zum Schutz vor Einbrechern einen Wachhund zugelegt haben. Bei Nationalspieler Raheem Sterling war während der WM Ende 2022 in Katar eingebrochen worden, was viele Profifußballer auf der Insel offenbar zu verstärkten Sicherheitsmaßnahmen bewogen hat. Grealish etwa investierte rund 28.000 Euro in seinen Hund.

Auch bei Isak hat der tierische Zuzug einen ernsten Hintergrund, wie die „Daily Mail“ berichtete. Der 26-jährige Schwede hatte im Spätsommer – wie einige seiner Mitspieler – Todesdrohungen erhalten, nachdem seine Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation sehr dürftige Auftritte hingelegt hatte. Gegen einige der Hassnachrichten ermittelt die Polizei.

Ein „Fabelwesen“ für Liverpool-Stürmer Isak

Um sich und seine Familie zu schützen, setzt Isak nun auf ein „Fabelwesen“, wie das vermittelnde Unternehmen „Phoenix Dogs“ die Kreatur auf vier Beinen anpries. So sehr wir dem ehemaligen Dortmunder wünschen, dass er einen treuen Freund und guten Beschützer gefunden hat – das Toreschießen kann ihm sein Dobermann nicht abnehmen.

Isak, der Anfang September in letzter Minute für 144 Millionen Euro von Newcastle United zum FC Liverpool wechselte, kam bei den „Reds“ verletzungsbedingt bislang kaum zum Einsatz, ein Ligapokal-Treffer gegen den Zweitligisten Southampton ist die karge Ausbeute. „Es wird noch ein bisschen dauern, aber wenn er fit sein sollte, ist er eine riesige Verstärkung für uns“, erklärte Liverpool-Trainer Arne Slot.

Das bleibt zu hoffen. Für die Ablösesumme hätte sich Liverpool schließlich auch 4235 Dobermann-Fabelwesen zulegen können.