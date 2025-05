Deutschlands Fußball-Fans schauen am Samstag nach Berlin und freuen sich auf einen neuen Pokalsieger. Der VfB Stuttgart geht als klarer Favorit ins Endspiel, doch was bedeutet das dieser Tage schon, wenn der Gegner Arminia Bielefeld heißt. Die Ostwestfalen sind das Sensations-Team der Saison, schalteten auf dem Weg ins Finale vier Erstligisten aus und feierten gerade den Aufstieg in die Zweite Liga. Baumeister des Erfolges ist mit Geschäftsführer Michael Mutzel ein Ex-Hamburger. In der MOPO erklärt er das Wunder von Bielefeld.