„Auf mein Herz gehört“: Neymar verkündet überraschende Zukunfts-Entscheidung

Brasiliens Superstar Neymar hat seinen Vertrag beim FC Santos bis zum Jahresende verlängert.

Das gab der Klub am Dienstag bekannt. Neymar (33) war im Januar von Al-Hilal in Saudi-Arabien zu seinem Heimatverein zurückgekehrt, auch wegen einiger Verletzungen kam er bislang aber nicht in Form.

Neymar verlängert beim FC Santos

„Ich habe eine Entscheidung getroffen und auf mein Herz gehört. Santos ist nicht nur mein Team, es ist meine Heimat, meine Wurzeln, meine Geschichte und mein Leben“, sagte Neymar in der Mitteilung des Vereins zur Verlängerung. Sein Vertrag wäre am 30. Juni ausgelaufen.

Das könnte Sie auch interessieren: Fußball-Hammer: Zwangsabstieg für französischen Serien-Meister!

Neymar hofft noch auf die Teilnahme an der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Zuletzt hatte er im Kader des neuen Nationaltrainers Carlo Ancelotti gefehlt. Seit fast zwei Jahren hat Neymar nicht mehr für die Seleção gespielt.(sid/abl)