Auf Ibiza: Horde Bodyguards muss Messi vor Promille-Pöbler schützen

Ibiza/Köln -

Nicht immer schön, wenn einen jeder kennt. Lionel Messi (32) wurde im Urlaub auf Ibiza offenbar von einem Betrunkenen angepöbelt und um ein Haar tätlich angegriffen.

Der Vorfall ereignete sich im Ushuaïa Beach Club. Ein Video zeigt, wie zahlreiches Sicherheitspersonal Messi umringt, um ihn weggeführt, um ihn vor dem Promille-Pöbler zu schützen.

Lionel Messi wurde wohl ohne eigene Schuld blöd angepöbelt

Nach Berichten englischer Medien habe Messi „nichts falsch gemacht“, soll wohl heißen, er wurde schlichtweg blöd angemacht.

Schlimmeres passiert ist nicht, und so konnte Messi am Tag darauf wieder mit seinem Barcelona-Teamkollegen Luis Suarez (32) und Ex-Team-Kollege Cesc Fábregas (32/derzeit AS Monaco) das schöne Insel- beziehungsweise Bootsleben auf dem Wasser genießen.

Mit an Bord waren auch Messis Frau Antonella Roccuzzo (31), Fabregas Partnerin Daniella Semaan (44) Suarez’ 'Frau Sofia Balbi. (ars)