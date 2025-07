Auf den Trikots und im Stadion: So erinnert der FC Liverpool an Diogo Jota

Der FC Liverpool wird eine permanente Gedenkstätte für den tödlich verunglückten Diogo Jota und dessen Bruder Andre Silva schaffen.

Die zu Tausenden im Stadionbereich abgelegten Erinnerungsstücke sollen demnach recycelt und danach zu einer Skulptur modelliert werden. Die Blumen wiederum werden kompostiert und in Beeten auf allen Vereinsgeländen verwendet, teilten die Reds mit.

Darüber hinaus sind weitere Aktionen geplant: Beim Testspiel gegen die AC Mailand (2:4) in Hongkong am Samstag trugen Rekord-Zugang Florian Wirtz (spielte 45 Minuten) und seine Kollegen einen Aufnäher mit der Aufschrift „Diogo J. 20“ auf der Vorderseite des Trikots, vor dem Anpfiff wurde ein Blumenstrauß niedergelegt.

Liverpool vergibt Jotas Rückennummer 20 nicht mehr

Auf den neuen Trikots, die am 1. August präsentiert werden sollen, werde ein „Forever 20“-Emblem zu sehen sein. Erlöse aus Trikot-Verkäufen mit den Initialen Jotas sollen zudem an die Wohltätigkeitsorganisation des Klubs gespendet werden.

Zuvor hatte der englische Meister mitgeteilt, dass er nach Rücksprache mit Jotas Familie die Rückennummer 20 in allen seinen Mannschaften nicht mehr vergeben wird. Die Hauptgedenkfeier ist für das erste Spiel der Premier-League-Saison am 15. August gegen den AFC Bournemouth in Anfield geplant. (sid/hen)