Auf dem Weg zum Stuttgart-Spiel: Polizei stoppt Köln-Ultras

Auf dem Weg zum Bundesliga-Abendspiel beim VfB Stuttgart ist für viele Fans des 1. FC Köln Schluss: Die Polizei stoppt Busse auf einer Raststätte bei Siegburg – Weiterfahrt verboten.

Der 1. FC Köln muss im Bundesliga-Abendspiel beim VfB Stuttgart auf die Unterstützung von rund 700 Fans verzichten. Die Polizei hat den FC-Anhängern auf einer Raststätte an der A3 bei Siegburg die Weiterfahrt nach Stuttgart untersagt – „zur Verhinderung von Straftaten“, wie das zuständige Polizeipräsidium Mönchengladbach mitteilte.

Zeugen melden: Fans des 1. FC Köln vermummen sich

Der Vorfall ereignete sich demnach gegen 10.30 Uhr. Mehrere Zeugen hatten der Polizei gemeldet, dass sich zahlreiche Personen aus der Fanszene des 1. FC Köln auf dem Rastplatz sammeln und sich teils vermummen würden. Daraufhin wurde Bereitschaftspolizei hinzugezogen – und die Fans wurden zurück nach Köln geschickt.

Auch der 1. FC Köln bestätigte den Vorfall. „Leider wird unsere aktive Fanszene heute nicht im Stadion sein. Die Polizei hat die Busse auf der Fahrt am Rasthof Siegburg gestoppt und die Weiterfahrt untersagt“, schrieb der 1. FC Köln auf dem Portal X.

FC-Fans machten sich auf den Weg zum Regionalliga-Spiel

Trainer Lukas Kwasniok reagierte vor dem Spiel bei Sky: „Es wird ein bisschen leiser. Die genauen Hintergründe kenne ich nicht. Wir müssen das akzeptieren.“

Die rund 700 Fans machten sich nach dem Stopp nicht mehr auf den Weg nach Stuttgart. Stattdessen fuhren sie zum Regionalliga-Heimspiel der U21 des 1. FC Köln gegen die Sportfreunde Lotte. Die Partie endete 1:1. (dpa/mp)