„Auch wenn das nach 1888 klingt“: Warum der FC Bayern Sammer so begeistert

Der FC Bayern hat mit seinem Ausrufezeichen in der Champions League bei Titelverteidiger Paris Saint-Germain auch die Experten begeistert. „Das war eine neue Dimension von Fußball“, schwärmte Chefkritiker Matthias Sammer bei Prime vom 2:1 (2:0) der Münchner. Mats Hummels pflichtete bei: „Es war herrlich mitanzusehen.“

Der frühere Europameister Sammer war regelrecht „bewegt, weil es eine deutsche Mannschaft ist – mit deutschen Tugenden, auch wenn das nach 1888 klingt. Es gibt 1000 Elemente, warum sie es gut machen, aber runtergebrochen: Bei Bayern macht jeder mit! Ein wunderbares Beispiel für unseren Nachwuchs. Das ist die Benchmark für viele Konstellationen in unserem Fußball. Die anderen sollten sich daran orientieren.“

Auch Hummels voll des Lobes

Rio-Weltmeister Hummels lobte: „Alle waren giftig, alle waren mental immer mit dabei. Sie haben Paris gebrochen, bis zur Roten Karte (gegen Luis Díaz) war es ein Klassenunterschied!“ Auch nach dem Anschlusstreffer „hatte man nie das Gefühl, sie haben nicht die Kontrolle.“

Sind die Bayern, die nach vier Siegen in vier Spielen Tabellenführer der Königsklasse sind, damit der Topfavorit auf den Henkelpott? Ja, meinte Hummels: „Sie haben alles! Individuelle Qualität, den Teamspirit, den Plan, den Trainer – und zwei, drei Spieler, die bald zurückkommen und auch ordentlich Qualität haben.“ (sid/fwe)