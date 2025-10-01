„Auch von meiner Seite“: Barcelona-Coach Flick gesteht Fehler ein

Hansi Flick hat im Umgang mit Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen beim FC Barcelona auch eigene Fehler eingestanden. „Ob das alles von der Kommunikation her immer so top gelaufen ist? Ich glaube, da gibt es vieles zu verbessern, auch von meiner Seite“, sagte der Trainer des FC Barcelona der „Sport Bild“ und betonte: „Er ist ein Top-Torhüter, und er kriegt von uns alle Unterstützung.“

Ter Stegen war vor der Saison zur Nummer zwei im Barca-Tor degradiert worden, nach einem Streit rund um seine Verletzung war der 33-Jährige sogar kurzzeitig als Kapitän abgesetzt worden. „Man hat mit Joan García einen sehr jungen, talentierten Torwart, der auf sehr gutem Niveau ist, und wir alle zusammen haben entschieden, dass das die Zukunft von Barcelona sein soll. Von daher war klar, wie unsere Vorgehensweise ist“, sagte Flick.

Flick: Yamal ein „absolutes Genie“

Inzwischen haben beide Seite das Kriegsbeil begraben. „Mir ist wichtig, dass Marc und der Verein sich angenähert haben und wirklich die Kommunikation gesucht haben. Für mich ist es wichtig, dass Marc jetzt zurückkommt. Er ist ein Top-Torhüter, und er kriegt von uns alle Unterstützung, damit er wieder auf seinem Niveau spielen kann“, sagte der Coach des spanischen Tabellenführers.

Ein Lob hatte Flick zudem für Jungstar Lamine Yamal übrig. „Lamine ist ein absolutes Genie. Gerade in seinem Alter von 18 Jahren entscheidet er Spiele ganz alleine. Er ist auf dem richtigen Weg. Er ist sehr clever, aber auch noch sehr jung. Dementsprechend muss er das eine oder andere noch dazulernen. Wir unterstützen ihn dabei. Ich bin guter Dinge, dass er einer der größten Spieler wird, die die Fußballwelt je gesehen hat“, sagte er. (sid/sd)