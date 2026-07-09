Der FC Barcelona will für die kommende Saison seinen Kader gewaltig aufrüsten und steckt deswegen auch mit Borussia Dortmund in Verhandlungen. Das Problem: Barça fehlt es an Geld. Nun wurde offenbar Abhilfe geschaffen.

Julián Álvarez, João Cancelo, Karim Adeyemi: Die Liste der Wunschtransfers des spanischen Fußballmeisters FC Barcelona ist klangvoll, ihre Umsetzung allerdings würde teuer. Um diese Personalien zu stemmen, hat Barça laut übereinstimmenden spanischen Medienberichten, darunter von Cadena Ser und „Marca“, Bürgschaften in Höhe von 210 Millionen Euro beantragt, die durch Einnahmen aus den Fernsehrechten für kommende Spielzeiten besichert seien.

Der Großklub leidet seit Jahren unter Liquiditätsproblemen. Immer wieder hatte Barcelona deswegen Schwierigkeiten mit der Registrierung neuer Spieler und musste kurzfristig Geld beschaffen. Das erklärte Ziel von Trainer Hansi Flick und des Präsidenten Joan Laporta ist aber, auch international wieder ganz oben zu stehen.

FC Barcelona soll sich mit Karim Adeyemi einig sein

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Mit dem deutschen Nationalspieler Adeyemi (24/Vertrag bei Borussia Dortmund bis 2027) ist sich Barcelona mündlich einig, die Vorstellungen der Klubs bei der Ablöse für den Außenstürmer liegen aber noch weit auseinander. Bereits seit Wochen wirbt Barcelona aggressiv um den argentinischen Weltmeister Álvarez, dessen Klub Atlético Madrid will den 26 Jahre alten Stürmer (Vertrag bis 2030) nicht ziehen lassen. Der portugiesische Außenverteidiger Cancelo spielte im vergangenen Halbjahr leihweise für Barcelona, Stammklub des 32-Jährigen ist Al-Hilal aus Saudi-Arabien.

Für rund 80 Millionen Euro wurde für die kommende Saison bereits der englische Nationalspieler Anthony Gordon von Newcastle United verpflichtet. (sid/mp)