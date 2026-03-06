Auch ohne Kane! FC Bayern überrollt Gladbach – aber wieder Sorgen um Neuer

Auch ohne seinen 30-Tore-Superstürmer Harry Kane lässt sich der FC Bayern München das Toreschießen in der Fußball-Bundesliga nicht verderben. Beim 4:1 (2:0) gegen die abstiegsbedrohte Borussia Mönchengladbach feierte der Rekordmeister seinen nächsten klaren Sieg und marschiert weiter in Richtung nächste Meisterschaft. Ein wenig gedämpft wurde die Euphorie in München jedoch – denn es gibt neue Sorgen um Ex-Nationaltorhüter Manuel Neuer.

Der 39-Jährige, der zuletzt wegen eines Muskelfaserrisses ausgefallen war, stand zwar erstmals wieder von Beginn an im Tor der Bayern. Doch zur Halbzeit musste Neuer abermals ausgewechselt und durch Ersatzkeeper Jonas Urbig ersetzt werden. Zunächst war unklar, ob es sich dabei nur um eine Vorsichtsmaßnahme handelte oder ob sich die Verletzung wieder verschlimmert hatte. „Ich glaube nicht, dass es besonders schlimm ist“, gab Leon Goretzka später leichte Entwarnung.

Neuer hält beim FC Bayern nur eine Halbzeit durch

Insgesamt sieben (!) Änderungen nahm Trainer Vincent Kompany vor, der zahlreiche Stars für das anstehende Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Atalanta Bergamo (Dienstag, 21 Uhr) schonte. Zu einer hingegen war er gezwungen: Superstar Harry Kane stand erstmals in dieser Saison nicht im Kader der Bayern. Für den Top-Torjäger, der das Spiel nach einem Schlag auf die Wade angeschlagen aus der VIP-Lounge verfolgte, rotierte Nicolas Jackson in die Sturmspitze.

Jonas Urbig wurde zur Halbzeit für den abermals angeschlagenen Bayern-Keeper Manuel Neuer eingewechselt. imago/Jan Huebner Jonas Urbig wurde zur Halbzeit für den abermals angeschlagenen Bayern-Keeper Manuel Neuer eingewechselt.

Doch der Rekordmeister bewies schnell, dass er beim Toreschießen nicht auf Kane angewiesen ist. Nachdem die dominanten Bayern zunächst noch zahlreiche Chancen ausgelassen hatten und ein Treffer von Lennart Karl (10.) wegen Abseits zurecht aberkannt worden war, brachten Luis Díaz (33.) und Konrad Laimer (45.+1) die Dominanz schließlich auch auf die Anzeigetafel. Gladbach war schon zu diesem Zeitpunkt chancenlos. „Dass wir vor der Halbzeit noch das zweite Tor bekommen, ist super ärgerlich“, haderte Nico Elvedi. „Das darf uns nicht passieren. Wenn wir mit 0:1 in die Pause gehen, ist alles möglich.“

Gladbach-Kapitän Reitz fliegt mit Rot vom Platz

Möglich war aber nichts an diesem Abend. Und richtig bitter wurde es für die Borussia dann auch noch in der 55. Minute. Jackson kam im Strafraum der Gäste zum Abschluss, wurde dabei aber von Kapitän Rocco Reitz am Oberkörper gehalten. Weil Torhüter Moritz Nicolas den Schuss parierte, entschied Schiedsrichter Robert Schröder auf Elfmeter für die Bayern – und auf glatt Rot für Reitz. Eine harte Entscheidung, die vehemente Proteste der Gladbacher zur Folge hatte. „Es ist schon ein Kontakt da. Das ist schwer zu beurteilen“, räumte Elvedi nach Schlusspfiff dann aber ehrlich ein. Trainer Eugen Polanski ergänzte: „Das ist ein Elfmeter, keine Frage. Nur die Rote Karte finde ich hart. Aber wir haben heute nicht wegen des Schiedsrichters verloren.“

Für dieses Halten gegen Nicolas Jackson (r.) sah Gladbach-Kapitän Rocco Reitz die Rote Karte. IMAGO/Steinsiek.ch Für dieses Halten gegen Nicolas Jackson (r.) sah Gladbach-Kapitän Rocco Reitz die Rote Karte.

Auch DFB-Schiedsrichtersprecher Alex Feuerherdt verteidigte die strittige Entscheidung. „Da es ein Halten war, hat er es als nicht ballorientiert bewertet“, kommentierte Feuerherdt die Szene bei Sky. Seine Begründung: „Es war zudem die Vereitelung einer klaren Torchance. Daher ist es Rot.“ Die Proteste nützten nichts, Rot und Elfmeter gab’s trotzdem. In Abwesenheit von Kane verwandelte Musiala sicher vom Punkt (57.). „Das habe ich ganz gut gemacht“, scherzte der Torschütze.

Das könnte Sie auch interessieren: „Dann hätte ich gelogen“: Hisst Heidenheim tatsächlich die weiße Fahne?

Spätestens jetzt war die Partie natürlich gelaufen. In Überzahl gab Bayern-Coach Kompany schließlich zahlreichen Youngstern die Chance auf Spielzeit, brachte etwa Maycon Douglas Cardozo (17/gab sein Debüt) und David Santos Daiber (19/zweites Bundesliga-Spiel). Und dann durfte auch noch Kane-Vertreter Jackson sein Tor bejubeln, traf in der 79. Minute zum 4:0. Immerhin: Der ebenfalls erst 17 Jahre alte Wael Mohya erzielte kurz vor Schluss noch den Ehrentreffer für Gladbach (89.).