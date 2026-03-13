Ballack über DFB-Aus: Hätte mir Offenheit von Löw gewünscht

Auch 16 Jahre nach seiner Ausbootung als Kapitän der deutschen Fußball-Nationalmannschaft durch den damaligen Bundestrainer Joachim Löw (66) beschäftigt Michael Ballack das Thema noch immer. „Ich hätte mir einfach eine offenere Kommunikation von Jogi Löw gewünscht“, sagte der inzwischen 49 Jahre alte Ballack in der Sky-Sendung „Meine Geschichte – das Leben von …“.

„Dann gebietet es zumindest der Respekt, das, was ich geleistet habe für die Nationalmannschaft, die zehn Jahre vorher, dass man es mir ins Gesicht sagt.“ Ballack hatte zwischen 1999 und 2010 für Deutschland 98 Länderspiele bestritten (42 Tore). Der Ex-Kapitän arbeitete lange erfolgreich mit Löw zusammen. Wegen einer Fußverletzung verpasste der Mittelfeldspieler die WM 2010 in Südafrika und Löw machte Philipp Lahm zum Kapitän des DFB-Teams. Für Ballack war es das Karriereende in der Nationalmannschaft und es kam zum Bruch mit Löw.

„Vielleicht hat er gedacht, es ist zu schwierig, mit Micha dieses Gespräch zu führen. Das hätte ich mir damals einfach gewünscht“, sagte Ballack. Gesprochen habe er mit Löw in all den Jahren nie darüber. „Aber es ist heute wirklich kein Thema. Wenn wir uns sehen, begrüßen wir uns ganz normal“, sagte Ballack. (dpa/trh)