Schalke 04 bringt seine emotionale Aufstiegssaison auf die große Leinwand. Ab dem 27. August läuft eine Kinofassung der Sky-Dokumentation „Mythos Schalke – Ein Leben lang“ in mehreren deutschen Städten – sogar beim Erzrivalen in Dortmund.

Am 17. Mai endete die Schalker Saison mit der Übergabe der Meisterschale der 2. Bundesliga. picture alliance / osnapix / Marcus Hirnschal | Marcus Hirnschal

Schalke 04 ist zurück in der Fußball-Bundesliga – und die emotionale Reise der Aufstiegssaison demnächst auf der Kinoleinwand zu bestaunen.

Wie der Klub am Mittwoch mitteilte, wird ab dem 27. August eine exklusive Kinoversion der Sky-Dokumentation „Mythos Schalke – Ein Leben lang“ in sämtlichen Großstädten ausgestrahlt – sogar beim unbeliebten Nachbarn in Dortmund. In Hamburg wird der Film am 27. und 28. August jeweils um 18 und 20 Uhr im UCI Wandsbek zu sehen sein.

In der kommenden Saison soll Teil zwei des Schalke-Films entstehen

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Die knapp 90-minütige Fassung mache „die Emotionen, Höhepunkte und Gänsehautmomente der Aufstiegssaison dort erlebbar, wo sie gemeinsam am stärksten wirken: im Saal, mit anderen Schalkerinnen und Schalkern, Popcorn, Nachos und Kaltgetränken“, schrieb S04 in seiner Mitteilung. Die Premiere findet am 26. August in Gelsenkirchen statt.

Mit exklusiven Einblicken erzählt die Doku die jüngste Entwicklung des Traditionsklubs – „vom Sorgenkind der 2. Bundesliga zum umjubelten Meister“, hieß es in der Ankündigung. Der zweite Teil wird über die anstehende Bundesliga-Saison hinweg produziert und soll im Sommer 2027 ausgestrahlt werden. (sid/mp)