TV-Novum! Schiri-Boss kommentiert Bundesliga-Konferenz bei DAZN

Schiedsrichter-Chef Knut Kircher sorgt für ein Novum. Der Geschäftsführer der DFB Schiri GmbH wird bei der Konferenzschaltung von DAZN an diesem Samstag live kommentieren.

Dabei wird der 57-Jährige gemeinsam mit den Kommentatoren des kostenpflichtigen Sportsenders im Studio sitzen und zu strittigen Szenen Stellung nehmen, wie DAZN bestätigte. Auch die Spiele des HSV (gegen Union Berlin) und St. Pauli (in Leverkusen) werden dabei beobachtet.

Kircher wird bereits von 14.30 Uhr bei der Vorberichterstattung im Einsatz sein. Auch bei der Highlight-Sendung nach Abpfiff kann er befragt werden. Der frühere Bundesliga-Referee arbeitet seit Juli 2024 als Geschäftsführer Sport und Kommunikation der DFB Schiri GmbH und ist Nachfolger von Lutz Michael Fröhlich.

Zuletzt hatte sich Kircher kritisch zum höchst umstrittenen Elfmeter im Bundesligaspiel des FSV Mainz 05 gegen den FC Augsburg (2:0) geäußert und Versäumnisse des Videoschiedsrichters benannt.

„Der VAR wird nicht zum Liebling der Fußballfans werden“, sagte Kircher der „Augsburger Allgemeinen“: „Wenn man das aber ein bisschen differenzierter betrachtet, haben wir am vergangenen Wochenende 18 Spiele in der Bundesliga und der 2. Bundesliga gehabt, und wir reden bei ein oder zwei davon über das Thema VAR. Wir reden dagegen bei 16 oder 17 Spielen gar nicht darüber.“ (dpa/ea)