mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Ex-Bundesliga-Schiedsrichter und heutiger Geschäftsführer der DFB Schiri GmbH Knut Kircher redet auf einer Pressekonferenz

Möchte mehr Klarheit in die Diskussionen um den VAR bringen: Knut Kircher, Schiri-Boss des DFB, ist bei DAZN am Mikrofon. Foto: IMAGO / Kessler-Sportfotografie

TV-Novum! Schiri-Boss kommentiert Bundesliga-Konferenz bei DAZN

kommentar icon
arrow down

Schiedsrichter-Chef Knut Kircher sorgt für ein Novum. Der Geschäftsführer der DFB Schiri GmbH wird bei der Konferenzschaltung von DAZN an diesem Samstag live kommentieren.

Dabei wird der 57-Jährige gemeinsam mit den Kommentatoren des kostenpflichtigen Sportsenders im Studio sitzen und zu strittigen Szenen Stellung nehmen, wie DAZN bestätigte. Auch die Spiele des HSV (gegen Union Berlin) und St. Pauli (in Leverkusen) werden dabei beobachtet.

Kircher wird bereits von 14.30 Uhr bei der Vorberichterstattung im Einsatz sein. Auch bei der Highlight-Sendung nach Abpfiff kann er befragt werden. Der frühere Bundesliga-Referee arbeitet seit Juli 2024 als Geschäftsführer Sport und Kommunikation der DFB Schiri GmbH und ist Nachfolger von Lutz Michael Fröhlich.
Zuletzt hatte sich Kircher kritisch zum höchst umstrittenen Elfmeter im Bundesligaspiel des FSV Mainz 05 gegen den FC Augsburg (2:0) geäußert und Versäumnisse des Videoschiedsrichters benannt.

Das könnte Sie auch interessieren: Ohne Polzin gegen Union? Das ist der Notfallplan des HSV

„Der VAR wird nicht zum Liebling der Fußballfans werden“, sagte Kircher der „Augsburger Allgemeinen“: „Wenn man das aber ein bisschen differenzierter betrachtet, haben wir am vergangenen Wochenende 18 Spiele in der Bundesliga und der 2. Bundesliga gehabt, und wir reden bei ein oder zwei davon über das Thema VAR. Wir reden dagegen bei 16 oder 17 Spielen gar nicht darüber.“ (dpa/ea)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test