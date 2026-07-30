Erst vor wenigen Wochen stürzte bei Abrissarbeiten ein Teil der Tribüne ein. Die ersten Spiele muss Werder in dieser Saison daher mit verringerter Kapazität bestreiten.

Im Bremer Weserstadion sind an einer Tribüne neben der Ostkurve Betonstützen gebrochen picture alliance/dpa/Kai Moorschlatt

Werder Bremen wird die neue Saison voraussichtlich mit verringerter Stadionkapazität beginnen.

„Wir sind im Zeitplan“, sagte Hans-Jörg Otto, Geschäftsführer der Bremer Weserstadion GmbH (BWS), in einer Medienrunde am Donnerstag, er offenbarte aber auch, dass noch „zwei bis drei Heimspieltage“ von Arbeiten betroffen sein werden. Grund dafür ist der Teileinsturz einer Tribüne im Oberrang vor drei Wochen.

Werder Bremen: 500 Plätze weniger im Weserstadion

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In den ersten drei Bundesliga-Heimspielen ab dem 5. September gegen RB Leipzig, den FC Augsburg und den SC Paderborn sind damit knapp 500 der 42.100 Plätze nicht nutzbar. Auch das Nordderby der Werder-Frauen gegen den HSV (11. September) und die Partie der Klub-Legenden gegen Real Madrid (26. September) sind betroffen.

Die im Block 53 sitzenden Dauerkarteninhaber sollen stattdessen auf Plätze umgesetzt werden, die für den Tageskartenverkauf vorgesehen waren.

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Die von Beginn an geplanten Abbrucharbeiten hätten diese Woche begonnen, berichtete Otto. Deshalb halte er trotz der Verzögerungen durch die eingestürzte Tribüne am ursprünglichen Zeitplan fest. (sid/mkw)