mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Silas im Training

Neue Offensiv-Hoffnung: Silas wechselt vom VfB Stuttgart zum Tabellenschlusslicht Mainz 05. Foto: imago/Sportfoto Rudel

Auch HSV soll Interesse gehabt haben: Mainz holt nächsten Bundesliga-Stürmer

kommentar icon
arrow down

Der FSV Mainz 05, Konkurrent des HSV und des FC St. Pauli im Kampf um den Klassenerhalt, hat in Silas vom Bundesliga-Konkurrenten VfB Stuttgart einen weiteren Stürmer verpflichtet.

Wie der Tabellenletzte mitteilte, hat der 27 Jahre alte kongolesische Nationalspieler seinen Vertrag am Dienstag unterschrieben. Beim VfB lief sein Kontrakt nur noch bis zum Saisonende. Die Klubs haben demnach über die Transfermodalitäten Stillschweigen vereinbart.

Mainz 05 verpflichtet Silas aus Stuttgart

Mainz-Sportdirektor Niko Bungert sagte: „Mit ihm verbindet jeder sofort Schnelligkeit, Durchsetzungsstärke im 1:1 und Torgefahr, die er beim VfB Stuttgart bereits eindrucksvoll bewiesen hat. Silas ist eine Verstärkung für unseren Kader und bringt nochmal neue Facetten in unser Offensivspiel.“

Die Mainzer hatten sich zuvor mit Angreifer Phillip Tietz vom FC Augsburg verstärkt. Die Nullfünfer haben in 15 Partien nur 13 Treffer erzielt und den Weggang von Torjäger Jonathan Burkardt zu Eintracht Frankfurt nie kompensieren können.

Verletzungen warfen Silas in Stuttgart zurück

Silas, an dem auch der HSV Interesse gezeigt haben soll, kam in dieser Spielzeit beim VfB nicht zum Einsatz. Nach seiner furiosen Anfangszeit in Stuttgart mit dem Aufstieg 2020 und dann elf Toren in 25 Partien zog er sich der Ex-Pariser einen Kreuzbandriss zu. In der Spielzeit darauf kämpfte er mit einer schweren Schulteroperation, konnte aber nicht mehr an seine Bestform anknüpfen und war 2024/25 an Roter Stern Belgrad ausgeliehen.

Das könnte Sie auch interessieren: Konkurrent von HSV und St. Pauli holt für vier Millionen Euro neuen Stürmer

Nach Medienangaben ist für Silas nur eine geringe Ablösesumme fällig. (dpa/hmg)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test