Auch ein Nord-Klub dabei: Fortuna Düsseldorf erhöht Anzahl der Freispiele

Zweitligist Fortuna Düsseldorf bietet in der kommenden Saison erstmals fünf Freispiele an. Damit entfällt der Eintrittspreis bei einer Partie mehr als in der abgelaufenen Spielzeit. Diesmal sind die Spiele gegen den Karlsruher SC, 1. FC Magdeburg, SpVgg Greuther Fürth, SC Paderborn 07 und Holstein Kiel im Rahmen der Aktion “Fortuna für alle” kostenfrei.

Die Fortuna hatte zum Start der Aktion in der Saison 2023/24 zunächst bei drei Begegnungen freien Eintritt gewährt. Fans können sich für die kostenlosen Tickets bewerben, finanziert wird das Konzept über Sponsoren. Für die bisherigen sieben Freispiele gab es 700.000 Ticketanfragen

Die Fortuna profitiert trotz der Freispiele

„Mit der Anzahl der Freispiele versuchen wir auch dieses Jahr, wieder möglichst vielen Menschen Zugang zu unseren Spielen zu ermöglichen und gleichzeitig einen konkurrenzfähigen Kader sowie Investitionen in unsere Infrastruktur zu realisieren“, teilte die Fortuna mit. Bislang sei die Aktion ein Erfolg: „Wir haben mittlerweile 40 Prozent mehr Zuschauer als noch vor zwei Jahren. Selbst wenn man nur die zahlenden Zuschauer nimmt, liegt der Anstieg bei über 20 Prozent.“ (sid/hen)