Hürzeler wirft seinen neuen DFB-Star direkt rein – Arsenal marschiert

Premier-League-Tabellenführer FC Arsenal ist erfolgreich ins neue Fußball-Jahr gestartet. Die Gunners gewannen ihr Auswärtsspiel beim FC Bournemouth ohne zu glänzen mit 3:2 (1:1) und liegen damit weiter sechs Punkte vor Aston Villa.

Das Team aus Birmingham, das am letzten Spieltag des alten Jahres beim FC Arsenal klar mit 1:4 verloren hatte, setzt sich daheim gegen Nottingham Forest mit 3:1 (1:0) durch. Auch Pascal Groß feierte bei seiner Rückkehr nach England die ersten Einsatzminuten und einen Sieg.

Der FC Arsenal, bei dem Nationalspieler Kai Havertz nach wie vor verletzt fehlte, tat sich in Bournemouth zunächst schwer und geriet nach einem Patzer von Arsenal-Verteidiger Gabriel durch einen Treffer von Evanilson früh in Rückstand (10. Minute).

Doch nur sechs Minuten später machte Gabriel seinen Fehler wieder gut und traf zum Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel brachte Declan Rice die Gäste mit einem Doppelschlag auf die Siegerstraße (54., 71.), der Anschlusstreffer von Eli Junior Kroupi (76.) war für die Gastgeber zu wenig.

Pascal Groß gleich im Einsatz für Brighton

Ein erfolgreiches Comeback auf der Insel feierte Nationalspieler Pascal Groß. Der Mittelfeldspieler, der erst am Tag zuvor von Borussia Dortmund für geschätzte drei Millionen Euro Ablöse an Brighton & Hove Albion transferiert worden war, wurde beim 2:0 (1:0) des Teams von Ex-St.-Pauli-Coach Fabian Hürzeler gegen den FC Burnley in der 71. Minute eingewechselt. Brighton beendete mit dem Erfolg eine Serie von sechs Spielen ohne Sieg.

Noch länger mussten die Wolverhampton Wanderers auf einen Erfolg warten. Am 20. Spieltag war es dann aber endlich so weit mit dem ersten Saisonsieg. Gegen West Ham United gewann der Tabellenletzte mit 3:0 (3:0). (dpa/lam)