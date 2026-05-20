Arsenal und Havertz feiern Meistertitel – und beenden Guardiolas City-Zeit!

Star-Trainer Pep Guardiola hat die Spekulationen über seinen bevorstehenden Abschied von Manchester City weiter befeuert. Nach dem 1:1 in Bournemouth und der dadurch verpassten Meisterschaft vermied der 55-Jährige ein klares Bekenntnis zu seiner Zukunft bei den Citizens. Bei Neu-Champion Arsenal um DFB-Star Kai Havertz wurde hingegen kräftig gefeiert.



„Ich könnte sagen, dass ich noch ein Jahr Vertrag habe“, sagte er im Interview des britischen Senders Sky Sports. „Sie werden das verstehen: Die erste Person, mit der ich sprechen muss, ist mein Vorsitzender. Wir haben entschieden, dass wir am Ende der Saison schauen und reden. Dann treffen wir eine Entscheidung.“

Guardiola: „Arsenal hat Titel verdient“

Zuvor hatte die britische Boulevard-Zeitung „The Sun“ berichtet, der 55-Jährige habe seiner Mannschaft am Montagabend in einer Telefonschalte die Entscheidung über seinen Rücktritt mitgeteilt. Als Nachfolger wird Enzo Maresca gehandelt. Bereits nach dem Spiel gegen Aston Villa am Sonntag waren mehrere Berichte über den Abschied des Spaniers erschienen. Guardiola soll sich darüber geärgert haben.

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Nun betonte der Coach, er habe während der laufenden Spielzeit nicht über seine Zukunft nachgedacht. „Denn wenn wir um den FA Cup spielen, um die Qualifikation für die Champions League oder um die Premier League kämpfen, dann habe ich nur eine Sache in meinem Kopf und im Fokus: die Mannschaft auf ihr höchstes Niveau zu bringen.“

Nach dem Remis in Bournemouth hat Man City vier Punkte Rückstand auf Arsenal und damit am letzten Spieltag keine Chance mehr, den Tabellenführer einzuholen.

Arsenal feiert erste Meisterschaft seit 2004

Für Arsenal, das von Guardiolas früherem Assistenten Mikel Arteta trainiert wird, ist es der erste Meistertitel seit 2004. „Sie haben ihn verdient“, sagte Guardiola und gratulierte im Namen von Manchester City „Arsenal, Mikel, dem Stab, allen Spielern und den Fans“.

Die Londoner hatten am Montagabend dank eines Treffers von Havertz ihr Heimspiel gegen den FC Burnley mit 1:0 gewonnen. Es ist der 14. Meister-Titel für den FC Arsenal. Der Verein teilte in sozialen Medien ein Video, in dem zu sehen ist, wie Havertz und seine Teamkollegen den Triumph ausgelassen feiern. Rund um das Emirates-Stadion bejubelten Tausende Fans den Titel auf den Straßen. (DPA/SIL)