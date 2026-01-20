ARD und ZDF teilen deutsche WM-Spiele auf – ein Teil der Partien nur auf MagentaTV

Die erste Verteilungsrunde der beteiligten Sender für die WM ist durch. ARD und ZDF haben die deutschen Spiele unter sich aufgeteilt, die Telekom zeigt 44 Begegnungen exklusiv.

Das erste Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko wird von der ARD übertragen. Das Erste zeigt am 14. Juni (19.00 Uhr) die Begegnung des DFB-Teams gegen WM-Neuling Curaçao. Das gaben ARD und ZDF nach der Verteilung der Partien der ersten beiden Gruppenspieltage bekannt.

Das Zweite überträgt am 20. Juni (22.00 Uhr) die Begegnung gegen die Elfenbeinküste. Anschließend ist wieder die ARD dran und zeigt am 25. Juni (22.00 Uhr) das dritte Gruppenspiel der deutschen Mannschaft gegen Ecuador. Beginn der WM ist am 11. Juni (21.00 Uhr) mit dem Eröffnungsspiel zwischen Co-Gastgeber Mexiko und Südafrika, das im ZDF läuft.

Kommt die deutsche Nationalmannschaft weiter, überträgt das ZDF das Sechzehntel- und das Viertelfinale. Die ARD würde das Achtel- und das Halbfinale mit deutscher Beteiligung zeigen. Das WM-Finale am 19. Juli läuft im Zweiten.

Einige Partien ausschließlich bei Pay-Sender MagentaTV

Die Telekom zeigt an den ersten beiden Spieltagen 18 Spiele exklusiv. Zu den Begegnungen, die nur beim kostenpflichtigen Sender MagentaTV zu sehen sind, gehört unter anderem das Topspiel Frankreich gegen Afrikameister Senegal am 16. Juni. Teil des exklusiven Angebots ist auch die Auftaktpartie von Gastgeber USA gegen Paraguay am 12. Juni.

Die Telekom zeigt alle 104 Partien des Turniers, davon 44 Begegnungen exklusiv. Kostenfrei übertragen ARD und ZDF insgesamt 60 Begegnungen.

Die weitere Verteilung der WM-Spiele zwischen den drei beteiligten Sendern erfolgt vor dem dritten Gruppenspieltag. MagentaTV wird dann sein Angebot mit täglichen Exklusivspielen ausbauen und drei Konferenzen anbieten. (dpa)