ARD-Moderatorin zeigt ihr Babyglück – Kolleginnen reagieren liebevoll

Die Sportjournalistin Lea Wagner ist Mutter geworden. „Es war großartig, dass ich bei den WM-Übertragungen noch so lange dabei sein konnte. Doch nun ist erst einmal etwas anderes viel wichtiger, und wir sind sehr glücklich über die neue Zeit zu dritt“, sagte die 31 Jahre alte ARD-Moderatorin der Deutschen Presse-Agentur. Wagner freut sich über die Geburt einer Tochter.

Die Journalistin gehört in der ARD zum Moderationsteam der „Sportschau“. Sie ist unter anderem bei Fußball-Länderspielen und beim Skispringen im Einsatz. Wagner moderierte zuletzt auch bei den Olympischen Winterspielen und bei der Fußball-WM aus dem Sport-Hub des WDR in Köln.

ARD-Sportchef Balkausky: „Freuen uns auf ihre Rückkehr“

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„Wir freuen uns, wenn Lea so weit ist, zur „Sportschau“ zurückzukehren„, kommentierte ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky. „Aber natürlich liegen ihre Prioritäten in den nächsten Wochen erst einmal bei der Familie, und das ist auch genau richtig so.“

Sie sei froh, „dass es auch innerhalb der ARD bereits viele Frauen gibt, die zeigen, wie gut sich unser Job und Familie verbinden lassen“, sagte Journalistin, die Tochter des Fußballtrainers David Wagner ist. Ihre ARD-Kollegin Esther Sedlaczek hat drei Kinder.

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Sedlaczek und Co. gratulieren

Sedlaczek und viele andere Kolleginnen reagierten auch prompt auf Wagners Instagram-Post. „Haben den Schlafrhythmus der WM mit ihren Nachspielen einfach nahtlos beibehalten“, schrieb die frischgebackene Mutter. Mit drei Herz-Emojis reagierte Sedlaczek. Auch die Moderationskolleginnen Anna Fleischhauer (RTL), Britta Hofmann, Anna Kraft (RTL) und Lisa Tellers (ARD) schrieben ihre Glückwünsche in die Kommentare. Auch ZDF-Frontmann Jochen Breyer gratulierte. (sid/jhs)