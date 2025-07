Angst vor Fan-Krawallen! Lautern muss Testspiel kurzfristig absagen

In zwei Wochen geht die Zweite Bundesliga endlich wieder los und die Vereine stecken derzeit in den letzten Vorbereitungen für die kommende Saison. Trainings, Teambuilding und insbesondere Testspiele stehen da auf Tagesordnung. Ein ganz wichtiges sollte der 1. FC Kaiserslautern gegen den italienischen Erstligisten CFC Genua 1893 an diesem Samstag haben. Wegen herber Sicherheitsbedenken musste das nun allerdings abgesagt werden.

So wie viele Vereine befindet sich auch Lautern derzeit im Trainingslager für die kommende Saison. Dieses findet jedoch nicht auf dem Betzenberg, sondern in Südtirol statt. Passend dazu wurde sich auch ein italienischer Gegner ausgesucht gegen den am Samstag ein Testspiel im beschaulichen Moena stattfinden sollte. Da die Polizeibehörden in Trentino die Gefahr aber für das Spiel für zu hoch angesehen haben, muss schnell Ersatz her.

Lautern wollte gegen Genua testen

Hintergrund: Die Fans der Roten Teufel haben eine Fanfreundschaft mit den Anhängern von Hellas Verona, welche als Rivalen von Genua gelten. Da in das „Stadion“ von Moena nur circa 300 Personen passen, kann nun nicht genügend für die Sicherheit aller Zuschauenden garantiert werden. Da das Spiel als Risikospiel eingestuft wurde, macht „eine Austragung des Spiels auf italienischem Boden nicht möglich“, vermeldet FCK auf ihrer Homepage.

Kurzfristiger Ersatz geplant – Generalprobe gegen Rom

Die Absage kommt zur Unzeit: Nur zwei Wochen vor dem Ligastart in Hannover fehlt dem FCK damit ein wichtiger Härtetest. Die Verantwortlichen zeigen sich enttäuscht, wollen sich davon aber nicht aus der Vorbereitung werfen lassen. Laut Klub-Mitteilung wird „kurzfristig an einer Lösung gearbeitet“, um das Trainingslager wie geplant mit einem Testspiel zu beenden.

Das könnte Sie auch interessieren: Bayerns Wanner, Karabec, neuer Torwart: So weit ist der HSV bei diesen Transfers

Ein Trostpflaster bleibt: Für den 26. Juli ist im heimischen Fritz-Walter-Stadion die Generalprobe gegen den italienischen Topklub AS Rom angesetzt – ein echtes Highlight kurz vor Saisonbeginn. Am 3. August steigt dann Lautern Zweitliga-Auftakt in Hannover.