Ancelotti-Sohn (36) wird Trainer bei Champions-League-Klub

Davide Ancelotti macht einen weiteren Schritt aus dem Schatten seines berühmten Vaters Carlo und übernimmt beim französischen Erstligisten OSC Lille den vakanten Trainerposten.

Für den 36-Jährigen ist es die erste Station als Cheftrainer bei einem europäischen Verein. Wie der Klub aus Nordfrankreich am Montag bekannt gab, hat Ancelotti einen Zweijahresvertrag unterschrieben.

Er tritt die Nachfolge von Bruno Génésio an, der in Lille nach zweijähriger Amtszeit zurückgetreten war. „Ich bin sehr stolz und glücklich“, sagte Ancelotti. Lille, das als Drittplatzierter der Ligue 1 für die Champions League qualifiziert ist, sei ein ehrgeiziger und wettbewerbsfähiger Verein.

Lille-Trainer Davide Ancelotti in Brasiliens WM-Stab?

Mit Blick auf die WM in den USA, Mexiko und Kanada hatte Brasiliens Nationaltrainer Carlo Ancelotti seinen Sohn zurück in den Stab der Selecao geholt. Es blieb zunächst offen, ob Davide Ancelotti seinem Vater bei der am 11. Juni beginnenden Endrunde noch zur Seite stehen wird.

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Im Juni des vergangenen Jahres hatte Davide Ancelotti zuvor seine Rolle beim Nationalteam aufgegeben, um beim brasilianischen Erstligisten Botafogo seine erste Cheftrainer-Station anzutreten. Dort war nach Rang sechs im Dezember allerdings schon wieder Schluss. Seit 2016 hatte er mit seinem Vater auf Klubebene zusammengearbeitet. Unter anderem beim FC Bayern war er Assistenztrainer. (dpa/sil)