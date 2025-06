Als Nachfolger von Spalletti: Eine Skandal-Nudel wird Italiens Nationaltrainer

Gennaro Gattuso wird offenbar neuer Trainer der italienischen Fußball-Nationalmannschaft. Wie mehrere italienische Medien übereinstimmend berichten, soll der Weltmeister von 2006 in der kommenden Woche als neuer Coach der kriselnden Squadra Azzurra unterschreiben und damit Nachfolger von Luciano Spalletti werden. Demnach steht zunächst ein Einjahresvertrag für den früheren Mittelfeldspieler im Raum.

Das frühere Enfant terrible Gattuso trainierte unter anderem bereits seinen langjährigen Klub AC Mailand und die SSC Neapel, zuletzt stand er bei Hajduk Split in Kroatien an der Seitenlinie. Für den 47-Jährigen wäre es die erste Station als Nationalcoach.

Gennaro Gattuso war in zahlreiche Skandale verwickelt

Mit Gattuso bekommt die Squadra Azzurra auf jeden Fall eine interessante Persönlichkeit als neuen Trainer. Die Liste der Skandale und Skandälchen von Gattuso ist lang. Während eines Champions-League-Spiels zwischen AC Mailand und Tottenham Hotspur im Februar 2011 geriet Gattuso mit Tottenhams Co-Trainer Joe Jordan aneinander. Er verpasste ihm nach dem Spiel eine Kopfnuss, was zu einer Sperre von fünf Spielen durch die UEFA führte.

Im Dezember 2013 wurde Gattuso im Zuge eines italienischen Wettskandals verdächtigt, in Spielmanipulationen verwickelt zu sein. Es kam zu einer Hausdurchsuchung, jedoch wurde er später von allen Vorwürfen freigesprochen. Gattusos Name tauchte 2018 im Zusammenhang mit einem Geldwäsche-Skandal um eine Schweinefarm auf. Sein Anwalt bestritt jegliche Beteiligung.

Im März 2025 kam es nach einer Niederlage von Hajduk Split zu einem hitzigen Wortgefecht zwischen Gattuso und dem kroatischen TV-Experten Joško Jeličić. Gattuso verweigerte den Handschlag und beschuldigte Jeličić, respektlos zu sein. Das Gespräch eskalierte live im Fernsehen und sorgte international für Aufsehen.

Ranieri und Pioli hatten für das Amt bereits abgesagt

Zuvor hatte Claudio Ranieri der Squadra Azzurra abgesagt. Auch Ex-Milan-Coach Stefano Pioli war für das Amt im Gespräch. Spalletti hatte nach dem 0:3-Fehlstart in die WM-Qualifikation in Norwegen selbst davon berichtet, dass er nach der Partie gegen Moldau entlassen werde. Der viermalige Weltmeister Italien mühte sich am Montag zu einem 2:0-Erfolg und fürchtet weiter um die dritte verpasste WM-Teilnahme in Folge. (sid/vb)