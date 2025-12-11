War es das für Xabi Alonso? Real-Stars senden deutliche Botschaft

Alle Augen waren auf Xabi Alonso gerichtet. Muss der Coach von Real Madrid nach der Champions-League-Pleite in seinem persönlichen „Endspiel“ jetzt gehen?

„Ich konzentriere mich voll auf das nächste Spiel“, sagte Alonso nach dem 1:2 (1:0) gegen Manchester City am Mittwochabend. Sorgen mache er sich keine: „Wichtig ist Real Madrid. Es geht um die Mannschaft, die Spieler und wie ich ihnen helfen kann. Es geht nicht um mich.“

Real verliert auch das „Endspiel“ gegen Manchester City

Ob Alonso am Sonntag (21 Uhr/DAZN) in der Liga bei Deportivo Alaves wieder auf der Bank sitzen darf, war nach der erneuten Pleite jedoch höchst fraglich. Die spanischen Medien hatten vorher einen Pflichtsieg ausgerufen, Alonsos Job hänge derzeit „an einem seidenen Faden“, wie „El Mundo“ titelte.

Die Real-Stars zumindest stellten sich auch nach dem neuerlichen Rückschlag hinter ihren Chef. „Wir wollten den Leuten zeigen, dass wir mit dem Trainer zusammenstehen“, sagte Rodrygo, der nach seinem Führungstreffer (28.) symbolisch zu seinem Coach stürmte, um mit ihm zu jubeln.

Madrid-Profi Acencio: „Die Kabine steht hinter Xabi“

Doch die Skyblues drehten die Partie durch Nico O’Reilly (36.) und einen Elfmeter von Erling Haaland (43.), den Nationalspieler Antonio Rüdiger verursacht hatte. „Es ist ein schwieriger Moment für uns und auch für ihn (Alonso; d. Red.). Die Dinge laufen nicht gut“, sagte Rodrygo. „Aber wir halten zusammen.“ Und Verteidiger Raul Asencio meinte: „Die Kabine steht hinter Xabi.“

Alonso selbst war trotz der Niederlage nicht unzufrieden. „Wir haben bis zum Schluss gekämpft“, sagte der Baske: „Ich habe niemandem einen Vorwurf zu machen.“ (sid/hmg)