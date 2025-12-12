Allofs soll gehen: Düsseldorf hat schon einen Nachfolger

Der kriselnde Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat offenbar einen Nachfolger für Sportvorstand Klaus Allofs gefunden. Wie die Bild am Freitag berichtete, soll der Klub vor einer Verpflichtung von Sven Mislintat, langjähriger Chefscout und bis Februar für einige Monate Technischer Direktor von Borussia Dortmund, stehen. Im Gegenzug werde Allofs, der seinen am 30. Juni 2026 auslaufenden Vertrag ohnehin nicht verlängern wird, wohl zu Beginn der kommenden Woche den Verein vorzeitig verlassen.

Gerüchten zufolge hatte neben Mislintat auch der jüngst beim VfL Wolfsburg entlassene Sportdirektor Sebastian Schindzielorz auf der Wunschliste der Fortuna gestanden. Nun habe sich aber der Düsseldorfer Aufsichtsrat wohl für den 53-Jährigen entschieden. Am Wochenende solle nun in einer Sitzung offiziell die Zusage erfolgen.

Mislintat verlor Machtkampf beim BVB

Mislintat, von 2006 bis 2017 Chefscout beim BVB, war zum 1. Mai 2024 in neuer Funktion nach Dortmund zurückgekehrt. Nach einem Machtkampf in der Führungsetage mit Sportdirektor Sebastian Kehl war er dann aber bereits Anfang Februar entlassen worden.

Nach einem schwachen Saisonstart droht der Fortuna an diesem Spieltag der Absturz ans Tabellenende. Düsseldorf muss am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) zur SV Elversberg. (sid)