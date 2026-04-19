Alles noch viel schlimmer! Bayern-Boss Eberl spricht von WM-Aus für Gnabry

Serge Gnabry wird dem FC Bayern wohl in dieser Saison nicht mehr helfen können. Nach seiner schweren Verletzung geht Sportvorstand Max Eberl sogar davon aus, dass der Offensivspieler auch die Weltmeisterschaft verpassen wird.

Der FC Bayern hat mit dem 4:2 gegen den VfB Stuttgart die 35. Meisterschaft perfekt gemacht. Doch nach dem Heimsieg drehte sich vieles um eine schlechte Nachricht: Serge Gnabry stand nicht im Kader – und seine Verletzung könnte weitreichende Folgen haben.

Bayern-Boss Eberl bestätigt Saison-Aus für Gnabry

Am Samstagabend hatten die Münchner öffentlich gemacht, dass der 30-Jährige einen Ausriss der Adduktoren am rechten Oberschenkel erlitten hat. Gnabry fällt nach Klubangaben „für längere Zeit“ aus.

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Für Bayern-Sportvorstand Max Eberl ist die Lage klar. „Die Saison wird wahrscheinlich nicht mehr funktionieren. Alles andere steht ein Stück weit in den Sternen“, sagte er am Sonntag.

WM-Aus! Gnabry hat laut Eberl keine Chance auf eine Teilnahme

Noch deutlicher wurde Eberl beim Blick auf die Weltmeisterschaft. Er gehe davon aus, dass Gnabry das Turnier verpassen wird. Der Funktionär sprach von einer „dramatischen“ Situation.

Eberl schilderte Gnabry nach der Diagnose als gefasst und stabil. Gleichzeitig sei der Offensivspieler natürlich enttäuscht.

Nagelsmann hat das WM-Aus noch nicht verkündet

„Es tut mir für ihn leid, weil er bei der WM für die deutsche Mannschaft eine sehr gute Rolle gespielt hätte“, sagte Eberl. Und er machte auch die persönliche Dimension deutlich: „Wenn du 30, 31 bist, dann hast du noch eine WM vor der Brust wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie lange er noch spielt, aber es könnte die letzte Chance gewesen sein vielleicht.“

Bundestrainer Julian Nagelsmann wollte am Nachmittag noch nicht von einem WM-Aus sprechen. Bei Eberl klang das bereits deutlich entschlossener.

Gnabrys Ausfall wiegt schwer fürs DFB-Team

Gnabry gehörte in den vergangenen Monaten zum festen Stamm der Offensive in der Nationalmannschaft. Gerade deshalb wiegt der Ausfall aus Sicht des DFB und der Bayern besonders schwer.

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Ob Gnabry bis dahin doch noch rechtzeitig fit wird, ließ Eberl offen. Seine Einschätzung nach dem Bayern-Sieg fiel aber eindeutig aus: Für den Angreifer könnte die WM-Chance erledigt sein. (dpa/mp)