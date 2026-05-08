„Alles aus dem Gesicht gefallen“: DFB-Star aus Buchholz verpasste Nagelsmann-Anruf

Der Anruf von Julian Nagelsmann hat bei Familie Stach zu einem Ausnahmezustand geführt. Ihm sei „natürlich alles aus dem Gesicht gefallen. Meine Frau stand direkt neben mir, die ist auch durchgedreht“, erzählte Anton Stach im Podcast „Einfach Machen“ von RTL. Seine Frau sei „mit ihrem Ohr ans Handy gegangen und hat den Namen gehört. Sie hat dann ohne Ton neben mir herumgeschrien“, ergänzte der 27-Jährige.

Den Anruf des Bundestrainers habe er beim Frühstück aber zunächst nicht gehört. „Ich habe eigentlich mein Handy nie auf laut gestellt und dann habe ich einen verpassten Anruf von so einer deutschen Nummer gesehen. Ich habe zurückgerufen und dann ist er nicht rangegangen“, sagte Stach.

Nationalspieler Anton Stach läuft für Leeds United auf

Doch es gab ein Happy End. „Dann habe ich mein Handy auf laut gemacht und dann bin ich rangegangen. Er hat dann direkt gesagt: Julian Nagelsmann hier.“ Diesen Moment wird der in Buchholz in der Nordheide geborene Stach so schnell nicht vergessen.

Das könnte Sie auch interessieren: „Es ist unbezahlbar“: Kramer staunt – Arsenal winkt historischer Doppel-Coup

Nagelsmann hatte den England-Legionär von Leeds United für die beiden Länderspiele im März gegen die Schweiz (4:3) und Ghana (2:1) erstmals seit 2022 wieder für das DFB-Team nominiert. Gegen die Schweiz kam Stach bei einem Kurzeinsatz zu seinem dritten Länderspiel. Im vergangenen Sommer war der Mittelfeldspieler für 20 Millionen Euro von der TSG Hoffenheim zu Leeds gewechselt und hatte sich dort mit guten Leistungen empfohlen.