Kein Trainer, kein Sportchef, kein Team: Wie geht es jetzt in Wolfsburg weiter?

Nach dem ersten Bundesliga-Abstieg der Vereinsgeschichte steht der VfL Wolfsburg vor einer großen Herausforderung – und das trotz der weiteren Unterstützung durch den Mutterkonzern Volkswagen. Denn unter großem Zeitdruck braucht der Klub einen neuen Sport-Geschäftsführer, einen neuen Trainer und eine komplett neue Mannschaft.

Bereits am 7. August startet die neue Zweitliga-Saison. Das ist drei Wochen vor dem ersten Bundesliga-Spieltag. Schon die beiden Relegationsspiele gegen den SC Paderborn (0:0 und 1:2 nach Verlängerung) haben den VfL eine Woche Zeit gekostet. „Das wird ein intensiver Sommer“, sagte Sportdirektor Pirmin Schwegler.

Viele Wolfsburg-Stars vor dem Absprung

Sechs Leihspieler werden Wolfsburg verlassen. Auch die Verträge mit Jonas Wind und Kevin Paredes laufen aus. Ansonsten gelten die Verträge mit 25 teils hoch bezahlten Spielern auch in der 2. Bundesliga. Viele von ihnen wollen und sollen den VfL verlassen: Mohammed Amoura, Lovro Majer, Konstantinos Koulierakis oder Torwart Kamil Grabara – allesamt Nationalspieler, für die es auch nach dem Abstieg eine Nachfrage gibt.

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Denkbar ist ein Neustart in der zweiten Liga nur mit wenigen verbliebenen Profis wie Kapitän Maximilian Arnold, Wintertransfer Kento Shiogai und vor allem jüngeren Spielern wie Dzenan Pejcinovic, Aaron Zehnter oder Kilian Fischer. Die große Frage ist: Was macht Dänemarks Rekordnationalspieler Christian Eriksen, der im Abstiegskampf zu neuen Führungsfigur aufstieg? Als Neuzugang steht bislang nur Rückkehrer Elvis Rexhbecaj fest. Stürmer Alessio Besio vom Drittligisten SC Verl soll bald folgen.

Sportchef und Trainer – viele Fragen offen

Auch der Vertrag mit Dieter Hecking endet am 30. Juni. Als Nachfolger wird vor allem ein Name immer wieder gehandelt: Alexander Blessin vom FC St. Pauli. Der war bereits vor einem Jahr in Wolfsburg im Gespräch. Und hat sich noch nicht erklärt, ob er den Mitabsteiger aus Hamburg verlassen will oder nicht. Ob Hecking Trainer bleibt, hängt auch noch von einer anderen Frage ab: der Sport-Geschäftsführer.



Der große Wunsch des VW-dominierten Aufsichtsrats wird sich voraussichtlich nicht erfüllen: Der langjährige Wolfsburger Marcel Schäfer soll nach übereinstimmenden Medienberichten keine Freigabe von RB Leipzig erhalten. Und auch Fabian Wohlgemuth vom VfB Stuttgart ist für den VfL wohl nicht zu bekommen.

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Eine Absage der beiden Favoriten würde die Chancen eines Modells erhöhen, das in Wolfsburg ebenfalls schon seit Wochen diskutiert wird: Dass der erfahrene Hecking vom Trainer zum Sportchef befördert wird. Einen ähnlichen Job übte er von 2020 bis 2024 bereits beim 1. FC Nürnberg aus. (dpa/sil)