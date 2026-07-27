Den Großteil seiner Karriere verbrachte Felix Wiedwald bei Werder Bremen – und er ist dort weiterhin als Scout tätig. Nun kandidiert er in Verden für die CDU.

Der ehemalige Fußball-Profi Felix Wiedwald geht in die Kommunalpolitik.

Der einstige Bundesliga-Torhüter von Werder Bremen und Eintracht Frankfurt kandidiert in Verden für die CDU für den Stadtrat und den Kreis, berichtet die Mediengruppe „Kreiszeitung“. Die Kommunalwahlen in Niedersachsen sind am 13. September.

Ex-Bundesliga-Keeper Felix Wiedwald kandidert in Verden für die CDU

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Es meckern so viele, aber nur wenige machen mit in der Politik und übernehmen Verantwortung. Das ist bei mir anders! Felix Wiedwald

„Es meckern so viele, aber nur wenige machen mit in der Politik und übernehmen Verantwortung. Das ist bei mir anders!“, sagte der 36-Jährige der Mediengruppe „Kreiszeitung“.

Wiedwald arbeitet im Hauptberuf als Scout für Werder Bremen. „Das ist ein Fulltime-Job. Aber ich will mir, wie die vielen anderen Politiker auch, die Zeit dafür nehmen“, sagte er. Er ist seit Herbst 2025 Mitglied der CDU.

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Wiedwald spielte 73 Mal für Werder und Eintracht Frankfurt in der Bundesliga. Dazu kamen unter anderem noch 62 Partien in der 2. Bundesliga für den MSV Duisburg. 2022 beendete er seine Profi-Laufbahn. (dpa/mkw)