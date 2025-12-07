Aktion gegen Trump und FIFA! Fans von Altona 93 vergeben eigenen Friedenspreis

Im Regionalliga-Abstiegskampf kassierte Altona 93 mit dem 0:1 beim Bremer SV die nächste Pleite. Leon Schmidt traf in der 86. Minute zum Sieg für die Bremer. Altonas Fans legten sich derweil mit einem weitaus größeren Gegner an.

Zur fünften Niederlage in Folge auf einem nahezu unbespielbaren Platz gesellte sich eine weitere bittere Nachricht: Kapitän Michael Ambrosius verletzte sich Mitte der ersten Hälfte und musste im Krankenwagen abtransportiert werden. Eine erste Diagnose ergab, dass die Nase des 29-jährigen Verteidigers gebrochen ist. Mit 15 Punkten aus 20 Spielen hat Altona weiter drei Zähler Rückstand auf den rettenden 15. Platz, auf dem sich Eintracht Norderstedt (1:3 beim VfB Lübeck) befindet.

Für Aufsehen sorgte der Anhang der Altonaer, der in einer Aktion gegen die FIFA und US-Präsident Donald J. Trump den „Friedenspreis der Altona-93-Fanszene“ auslobte. Die Fans reagierten damit auf die nach ihren Worten „peinliche Farce in Washington“. Bei der Auslosung der WM-Vorrundengruppen am Freitag in Washington DC hatte FIFA-Präsident Gianni Infantino dem US-Präsidenten Trump den neu geschaffenen „FIFA-Friedenspreis“ überreicht.

Das könnte Sie auch interessieren: Nach bizarrer Friedenspreis-Verleihung: Was Nagelsmann jetzt von Trump erwartet

Während Trump als in Form gegossene Speichelleckerei auch eine Trophäe aus einer von goldenen Händen gehaltenen Erdkugel bekam, verzichteten Altonas Fans auf einen Pokal und sammelten lieber für einen guten Zweck. Beim Spiel in Bremen und auch beim Lotto-Pokal-Kracher am Freitagabend (12. Dezember) beim SC Victoria kann für „Scoring Girls*“ gespendet werden, ein Projekt der Menschenrechtsorganisation Háwar, das Mädchen zwischen acht und 18 Jahren Fußballtraining mit sozialpädagogischer Betreuung anbietet.