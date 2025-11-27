Affenlaute: Englischer Fan (66) darf drei Jahre lang nicht mehr ins Stadion

Ein Fan des AFC Sunderland ist wegen einer rassistischen Beleidigung mit einem dreijährigen Stadionverbot belegt worden.

Der 66-Jährige hatte sich zuvor selbst schuldig bekannt, die Profis Ethan Ampadu und Largie Ramazani von Leeds United diffamiert zu haben. Der Vorfall hatte sich nach dem 2:1-Heimsieg von Leeds gegen Sunderland im Februar dieses Jahres in der zweiten englischen Liga ereignet. Am Saisonende waren beiden Klubs in die Premier League aufgestiegen.

Das könnte Sie auch interessieren: Ganz bitter: Ski-Legende (34) verpasst ihr „letztes großes Karriereziel“

Polizisten hatten beobachtet, wie der Mann Affengesten in Richtung der Spieler machte, als diese gerade den Platz verließen. Der Vorfall wurde auch dem Schiedsrichter gemeldet. „Leeds United, Ethan Ampadu und Largie Ramazani möchten sich bei der Polizei von West Yorkshire für ihre Unterstützung in dieser Angelegenheit bedanken. Rassismus hat im Fußball und in der Gesellschaft keinen Platz“, hieß es in einem Statement des Klubs um den deutschen Trainer Daniel Farke. (dpa/fwe)