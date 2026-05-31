Ärger über deutschen Schiedsrichter? Arsenal-Trainer mit Sinneswandel nach dem Finale

Nachdem Daniel Siebert das Champions-League-Finale in Budapest abgepfiffen hatte, wurde der deutsche Schiedsrichter eilig mit Lob überschüttet. Er habe „Werbung für das deutsche Schiedsrichterwesen“ geliefert, sagte Ex-Referee Torsten Kinhöfer im ZDF. Die DFB-Schiris seien „sehr stolz“, betonte auch Schiedsrichterchef Knut Kircher auf Anfrage. Der EM-Referee von 2021 und 2024 habe „ein sehr fokussiertes und geradliniges Spielmanagement mit klarster Linie“ gezeigt.

Doch aussagekräftiger waren nach dem Elfer-Krimi zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Arsenal (4:3) die Reaktionen des FC Arsenal. Naturgemäß haderten die unterlegenen Gunners, die ihren ersten Triumph in Europas wichtigstem Vereinswettbewerb nur knapp verpasst hatten, schon eher mit Siebert – und doch blieb harsche Kritik der Beteiligten aus. Auch die oftmals harsche englische Presse verzichtete auf ihre berüchtigten Schelten.

In der 102. Minute wurde es für Siebert knifflig

Diskutiert wurde dennoch, vor allem über die 102. Minute. Zuvor hatte Siebert bereits früh das Zeitspiel der Gunners mit einer Verwarnung gegen Cristhian Mosquera unterbunden (47.) und richtigerweise auf Strafstoß für PSG entschieden (62.). Dann wurde es knifflig.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Olympia-Showdown: Tschentschers Ritt auf der Rasierklinge

Tschentschers Ritt auf der Rasierklinge Müll-Flut: So kämpft die Stadt gegen Sünder

So kämpft die Stadt gegen Sünder Die dunkle Welt des Fabian Z.: Er soll im Netz junge Mädchen sexuell gequält und erniedrigt haben

Er soll im Netz junge Mädchen sexuell gequält und erniedrigt haben Große Rätselbeilage: Knobelspaß für die ganze Woche

Knobelspaß für die ganze Woche 16 Seiten Sport: Der unfassbare HSV-Trikot-Boom & St. Paulis Zukunfts-Rätsel

Der unfassbare HSV-Trikot-Boom & St. Paulis Zukunfts-Rätsel 28 Seiten Plan 7: Der einzige Wasserzirkus Europas, Linkin Park & Tipps für jeden Tag

In einem Zweikampf mit Nuno Mendes war Arsenals Noni Madueke im Strafraum zu Fall gekommen, die Londoner tobten, Siebert ließ weiterspielen und verwarnte Declan Rice sowie Teammanager Mikel Arteta nach lautstarken Protesten.

Zu Siebert: Arteta mit einem Eingeständnis

„Ich habe mir in den letzten 72 Stunden alle Elfmeter in diesem Wettbewerb angesehen, um zu verstehen, was ein Elfmeter ist und was nicht, und das könnte leicht ein Elfmeter sein“, sagte Arteta zunächst im Anschluss. Doch auch der frustrierte Spanier sah später ein: „Es war offensichtlich nicht eindeutig genug, um einen Elfmeter zu geben. Ich dachte, es wäre einer, und unsere Bank und unsere Spieler dachten das auch.“

In der 102. Minute machte sich Unruhe am Spielfeldrand breit. picture alliance / ZUMAPRESS.com | Alexandra Fechete In der 102. Minute machte sich Unruhe am Spielfeldrand breit.

Auch der englische Ex-Schiri Graham Scott stützte Siebert – und auch, dass die Video-Assistenten Bastian Dankert und Robert Schröder nicht eingriffen. „Es ist einfach kein offensichtlicher Fehler“, analysierte Scott beim Portal „The Athletic“ ein.

Das könnte Sie auch interessieren: Beide hielten in Hamburg schon Händchen: Laura Wontorra liebt TV-Moderator

Siebert darf sich daher zufrieden in die Sommerpause verabschieden. Ein Ticket für die WM in den USA, Mexiko und Kanada erhielt er nämlich nicht. Im Gegensatz zu Felix Zwayer. (sid/tb)