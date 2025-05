Ärger mit den Fans: Brasilien-Legende Ronaldo verkauft Anteile an spanischem Klub

Nach dem erneuten Abstieg und den Protesten einiger Fans hat Brasiliens Fußball-Idol Ronaldo seine Anteile an Real Valladolid verkauft. Das gab der Tabellenletzte der spanischen Liga am Freitag bekannt. Käufer ist demnach eine nordamerikanische Investmentgesellschaft mit finanzieller Unterstützung eines europäischen Fonds. Der Deal müsse aber noch von der spanischen Sportbehörde genehmigt werden, hieß es.

Im September 2018 hatte Ronaldo, der als Spieler mit Brasiliens Nationalteam 1994 und 2002 Weltmeister geworden war, 51 Prozent der Anteile an Valladolid gekauft. Die Fans hatten in den vergangenen Wochen heftig gegen Ronaldo protestiert und ihn aufgefordert, „nach Hause zu gehen“.

Ronaldo zoffte sich schon mal mit Fans von Valladolid

Es war nicht das erste Mal, dass sich Ronaldo dem Widerstand der Anhänger gegenübersah. 2022 hatte er versucht, das Vereinslogo zu modernisieren. Dies nahm er aber nach Protesten zurück.

Valladolid steigt in dieser Saison zum dritten Mal in den vergangenen vier Jahren ab. Nach dem Gang in die zweite Liga hatte der Klub zuletzt immer den direkten Wiederaufstieg geschafft.(sid/abl)