„Turn-Oma“: Die älteste Wettkampfturnerin der Welt wird 100

Das Guinness-Buch der Rekorde führt sie als älteste Wettkampfturnerin der Welt, vor anderthalb Jahren bekam sie das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen – am heutigen Donnerstag nun feiert Johanna Quaas ihren 100. Geburtstag.

Die „Turn-Oma“ entdeckte bereits als Kind ihre Liebe zu dem Sport, Profi war sie jedoch nie. Dafür wurde sie 1983 im Alter von 57 Jahren erstmals DDR-Meisterin beim Deutschen Turn- und Sportfest in Leipzig. Ab 1990 nahm Quaas an allen Deutschen Turnfesten teil.

Zudem arbeitete Quaas als Trainerin. Zwei ihrer Athletinnen schafften es 1964 zu den Olympischen Spielen in Tokio. 2012 erlangte Quaas Bekanntheit durch mehrere YouTube-Videos, die sie beim Turnen beim Turnier der Meister in Cottbus zeigen, selbst internationale Medien berichteten über sie. Im selben Jahr erhielt sie den Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde. Auf die Frage, wie es ihr gelinge, auch im hohen Alter noch fit zu sein, sagte Quaas im Rahmen der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes: „Immer bewegen und dabei Spaß haben. Alles essen, aber in Maßen.“ (sid/fwe)