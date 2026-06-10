Platzverweise, Eigentor und ein besonderer Auftritt von Marta: Das Freundschaftsspiel zwischen Brasilien und den USA sorgte für reichlich Gesprächsstoff.

Brasilien und die USA lieferten sich in dem Freundschaftsspiel einen echten Fight. IMAGO/Thiago Juvencio / SPP

Was eigentlich als Vorbereitung auf die Heim-WM 2027 gedacht war, entwickelte sich in Fortaleza zu einem echten Skandalspiel. Beim Freundschaftsspiel zwischen Brasilien und den USA zeigte die Schiedsrichterin gleich acht Rote Karten – alle gegen das Gastgeber-Team.

Besonders turbulent wurde es in der Schlussphase. Zunächst mussten Brasiliens Trainer Arthur Elias sowie drei Mitglieder seines Trainerstabs den Innenraum verlassen. Wenig später sahen auch die Nationalspielerinnen Bia Zaneratto und Tarciane Rot, sodass Brasilien die letzten Minuten nur noch mit neun Spielerinnen auf dem Platz bestritt.

Nach Abpfiff eskaliert die Lage

Anzeige

Doch damit war das Chaos noch längst nicht vorbei. Nach dem Schlusspfiff kam es zu weiteren Auseinandersetzungen auf dem Rasen. Zwei brasilianische Spielerinnen wurden nach Handgreiflichkeiten ebenfalls des Feldes verwiesen.

Die Situation spitzte sich derart zu, dass die Schiedsrichterin das Stadion schließlich unter Polizeischutz verlassen musste.

Anzeige

Sportlich hatte das US-Team zuvor knapp die Oberhand behalten. Vor 55.144 Zuschauern entschieden die Amerikanerinnen die Partie mit 1:0 für sich. Das einzige Tor des Abends fiel durch ein Eigentor der Brasilianerin Isabela.

Marta sorgt für Gänsehaut-Moment

Anzeige

Trotz des turbulenten Verlaufs gab es auch einen emotionalen Höhepunkt. In der 80. Minute wurde Brasiliens Fußball-Ikone Marta eingewechselt. Die inzwischen 40-Jährige wurde von den Fans frenetisch gefeiert.

Die sechsmalige Weltfußballerin hat ihren Traum von einer weiteren WM-Teilnahme noch nicht aufgegeben. Bei der Heim-WM 2027 möchte Marta offenbar noch einmal für Brasilien auflaufen – vorausgesetzt, sie bleibt fit und erhält weiterhin das Vertrauen des Nationalteams.(dpa/ggg)