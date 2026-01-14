Bericht aus Italien: DFB-Star könnte Legende Modric beerben

Der italienische Traditionsklub AC Mailand ist offenbar an einer Verpflichtung von Leon Goretzka von Bayern München interessiert. Der 30-Jährige sei „eine Option“ für die Nachfolge von Luka Modric, schreibt die „Gazzetta dello Sport“.

Zwar hoffe Milan weiter auf einen Verbleib des kroatischen Altstars (40), doch parallel laufen bereits die Planungen für die Zeit nach Modric.

AC Mailand: Folgt Leon Goretzka auf Luka Modric?

Der Vertrag von Nationalspieler Goretzka in München läuft im Sommer aus, die Bayern sollen bereit sein, ihn abzugeben. Laut dem „Gazzetta“-Bericht soll Milan erste Kontakte mit dem Spieler aufgenommen haben.

Das Blatt schrieb vom Traum einer „deutschen AC Mailand“, nachdem der Klub im Dezember bereits Niklas Füllkrug verpflichtet hatte. Folgt bald Goretzka?

Ob Modric seine Karriere nach der Saison fortsetzt, ist offen. Mailand besitzt zwar eine Option auf eine einjährige Vertragsverlängerung, die Entscheidung liegt jedoch allein beim Spieler. (kk/sid)