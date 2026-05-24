Nach Absturz in die 3. Liga: Fortuna feuert Mislintat – Nachfolger steht fest

Nach dem Sturz in die 3. Liga hat sich Fortuna Düsseldorf offenbar von Sportvorstand Sven Mislintat getrennt. Das berichteten Sky und Bild am Samstagabend. Demnach habe sich der Aufsichtsrat gegen eine weitere Zusammenarbeit mit dem 53-Jährigen entschieden. Den Neuaufbau nach dem Abstieg soll der frühere Bielefelder Samir Arabi verantworten.

Die Trennung von Mislintat solle am Sonntag verkündet, der Vertrag in beidseitigem Einvernehmen aufgelöst werden. Der frühere Dortmunder und Stuttgarter Funktionär hatte erst im Dezember in Düsseldorf als Nachfolger von Klaus Allofs angeheuert.

Nach dem bitteren letzten Spieltag, als die Fortuna durch ein 0:3 bei Greuther Fürth noch auf einen direkten Abstiegsplatz gerutscht war, hatte sich Mislintat noch kämpferisch gezeigt. „Ich bin nicht derjenige, der beim Abstieg abhaut – im Gegenteil, dann bin ich erst recht da“, sagte Mislintat, verwies aber darauf, dass der Aufsichtsrat letztlich über ihn entscheiden müsse.

Auf Mislintat-Nachfolger Arabi wartet eine große Herausforderung

Dieser entschied sich allerdings gegen ihn. Den Neuaufbau soll Arabi, der zwischen 2011 und 2023 Sport-Geschäftsführer bei Arminia Bielefeld war, leiten. Der 47-Jährige soll wie Mislintat bereits nach der Trennung von Allofs ein Kandidat am Rhein gewesen sein.

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In der Landeshauptstadt Nordrhein-Westfalens würde Arabi eine schwere Aufgabe vorfinden. Nach dem Abstieg des Klubs, der vor der Saison noch den Bundesliga-Aufstieg als Ziel ausgegeben hatte, besitzen nur zehn Spieler einen Vertrag für Liga drei, darunter vier Nachwuchstalente ohne Profierfahrung. (sid/tb)