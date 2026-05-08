Abstieg und Europa: Diese Bundesliga-Entscheidungen können am Wochenende fallen

Der Titel geht an Bayern München, doch dahinter stehen in der Bundesliga noch zahlreiche Entscheidungen aus. Die große Übersicht, was am Wochenende von der Champions-League-Qualifikation bis zum Abstieg passieren kann.

Nach aktuellem Stand ist Platz vier für den Einzug in die Königsklasse nötig. Der Tabellenzweite Borussia Dortmund hat diesen schon sicher, folgen kann am 33. Spieltag einzig RB Leipzig mit einem Sieg gegen den FC St. Pauli am Samstag (15.30 Uhr, Liveticker auf MOPO). Auch ein Remis oder eine Niederlage würde RB reichen, wenn die Verfolger Bayer Leverkusen (4.), VfB Stuttgart (5.) und TSG Hoffenheim (6.) patzen.

Stuttgart, Hoffenheim und Leverkusen kämpfen um Rang 4

Stand jetzt erreichen die Mannschaften auf den Plätzen fünf und sechs die Europa League. Leipzig, Stuttgart, Hoffenheim und Leverkusen haben den sechsten Rang bereits sicher, hoffen aber noch auf mehr.

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Aktuell belegt der SC Freiburg den nötigen siebten Platz in der Tabelle für die Europa-League-Qualifikation. Ein Sieg am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) beim HSV und eine Niederlage des Verfolgers Eintracht Frankfurt am Freitag (20.30 Uhr/Sky) bei Borussia Dortmund würden diesen schon absichern.

Köln und Werder brauchen einen Punkt zum Klassenerhalt

Theoretisch können noch alle Teams ab Rang 14 absteigen. Dem 1. FC Köln (14./Sonntag gegen Heidenheim) und Werder Bremen (15./Samstag in Hoffenheim) fehlt noch ein Punkt zum Klassenerhalt. Auch eine Niederlage würde reichen, wenn weder der VfL Wolfsburg (16./Samstag gegen Bayern München) noch St. Pauli (17./Samstag in Leipzig) gewinnen.

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Definitiv absteigen kann am Wochenende nur der Tabellenletzte, 1. FC Heidenheim. Bei einer Niederlage des FCH in Köln wäre das der Fall, wenn am Tag zuvor entweder Wolfsburg oder St. Pauli mindestens einen Punkt geholt haben. Ein Remis würde Heidenheim nur dann nicht reichen, wenn entweder Wolfsburg oder St. Pauli gewinnen. Gewinnt Heidenheim, fällt die Entscheidung erst am letzten Wochenende. (sid/vb)