„Absoluter Skandal“: Premier-League-Boss geht auf eigenen Trainer los

Nach dem 2:2 zwischen Nottingham Forest und Leicester City in der englischen Premier League kam es auf dem Platz zu unschönen Szenen. Nottingham-Klubboss Evangelos Marinakis stürmte auf den Platz und gab seinem eigenen Trainer Nuno Espírito Santo ein paar laute Worte mit.

Forest träumte nach einer starken Saison bis zuletzt von der Champions-League-Qualifikation. Dieser Traum dürfte nach dem Unentschieden gegen Absteiger Leicester nun aber vorbei sein. Der Tabellensiebte der Premier League hätte mit einem Sieg den fünften Platz erobert, der für die Champions League reichen würde. Zwei Spieltage vor Schluss könnte es für Nottingham Forest jetzt jedoch schwer werden, diesen Rang von Chelsea zurückzuerobern.

Klub-Boss Evangelos Marinakis war das nach Abpfiff sicherlich auch bewusst. Der Grieche war kaum zu beruhigen, stürmte auf den Platz – und auf seinen Trainer Nuno Espírito Santo zu. Dieser wollte Marinakis die Hand reichen, aber der wies ihn ab und fing stattdessen an, wutentbrannt mit seinem Coach zu diskutieren. Wenige Sekunden später verließ er den Platz wieder und stürmte davon.

