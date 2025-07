„Absolut wahrscheinlichstes Szenario“: Stuttgart spricht Klartext im Woltemade-Poker

Der FC Bayern würde Nick Woltemade vom VfB Stuttgart gerne verpflichten. Das ist längst bekannt. Doch es scheitert noch immer an den Ablöse-Modalitäten. VfB-Boss Fabian Wohlgemuth hat nun Klartext in der Causa Woltemade gesprochen.

„Es ist das absolut wahrscheinlichste Szenario, dass Nick in der Saison 2025/26 unsere Farben tragen wird“, sagte Wohlgemuth der „Bild“. „Er ist nach wie vor Spieler des VfB Stuttgart und wir gehen davon aus, dass sich daran für das kommende Jahr nichts ändern wird. Aber es kann niemand in die Zukunft schauen und deshalb gibt es auch keine absoluten Aussagen.“

VfB Stuttgart will 65 Millionen Euro für Woltemade

Das bisherige Angebot des FC Bayern (40 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro Boni) habe der VfB abgelehnt. Die Münchner würden demnach bereits an einer verbesserten Offerte arbeiten. Das Preisschild, das die Stuttgarter intern an Woltemade hängen: 65 Millionen Euro! Erst ab dieser Summe würde man sich intern beraten, heißt es.

„Wie ich schon versucht habe zu erklären: Die Bayern haben ihr Interesse an einer Verpflichtung von Nick bei uns offiziell hinterlegt – nicht mehr, nicht weniger. Das, was dann die Einzelteile unserer Kommunikation betrifft, gehört nicht in die Öffentlichkeit und das werden wir auch nicht kommentieren. Jetzt nicht und auch in Zukunft nicht“, erklärte Wohlgemuth.

Woltemade selbst soll einen Wechsel zum FC Bayern wünschen. Der Stuttgarter Top-Torschütze soll sich laut Sky-Informationen auch bereits mit den Münchnern einig sein. Ob es aber tatsächlich zu dem Wechsel kommt, bleibt offen.