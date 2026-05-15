Nur noch dieses eine Mal. Ein Anpfiff um 15.30 Uhr und ein letzter Abpfiff gegen 17.20 Uhr, das war es dann für ihn. Was Patrick Ittrich am Samstag bevorsteht, klingt erst mal verdammt traurig. Doch Hamburgs aktuell einziger Bundesliga-Schiedsrichter hat eine ganz andere Sichtweise. „Ich freue mich riesig auf alles, was nach diesem letzten Pfiff kommen wird“, sagt der 47-Jährige, ehe er am Samstag mit der Partie von Union Berlin gegen den FC Augsburg seine Profi-Laufbahn beenden wird. Vorab blickt er in der MOPO auf seine Jahre in der Bundesliga zurück.



