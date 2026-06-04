Ende der Adolf-Jäger-Kampfbahn: Neues Altona-Stadion kommt früher

Mit dem Abstieg aus der Regionalliga endete die Saison für Altona 93 ernüchternd. Doch jetzt zeigt sich ein Silberstreif am Horizont: Der lange geplante Umzug in ein neues Stadion soll im Sommer 2029 Realität werden. Das könnte die Pläne nachhaltig stärken, sich als Viertliga-Klub zu etablieren.

Nach sage und schreibe 22 Jahren hätte das lange Warten auf eine neue Spielstätte dann ein Ende. Das „Hamburger Abendblatt“ zitierte die für das Projekt zuständige Finanzbehörde mit der Information, dass das geplante Stadion am Diebsteich nach jetzigem Stand Mitte 2029 in Betrieb gehen könne.

Eine gute Nachricht für Altona, denn zuletzt war davon ausgegangen worden, dass der Verein möglicherweise erst in den 2030er-Jahren seine neue Heimat beziehen könnte. Auf dem ehemaligen Thyssen-Krupp-Gelände sollen ebenfalls das Vereinsheim von Altona 93 sowie eine Musikhalle entstehen.

Langes Warten: Altona 93 verkaufte sein Stadion bereits 2007

Damit blieben dem Traditionsverein noch drei Spielzeiten in der 1908 eröffneten Adolf-Jäger-Kampfbahn (AJK) an der Griegstraße. Altona 93 hatte das vereinseigene Areal bereits 2007 verkauft, um Mittel für ein neues Stadion zu erhalten – der Vertrag mit zwei Wohnungsbaugesellschaften tritt aber erst in Kraft, wenn der Klub über eine neue Spielstätte verfügt. Dann könnten auf der jetzigen AJK Wohnungen entstehen. Mit den rund zehn Millionen Euro Erlös aus dem AJK-Verkauf beteiligt sich der Verein an den Baukosten für das neue Stadion mit 4999 Plätzen, in dem Altona 93 zum Hauptpächter wird.

Immer nur kurz in der Regionalliga

Dass mit dem Abriss der altehrwürdigen AJK manche Träne fließen wird, dürfte klar sein – aber auch, dass der drittbeliebteste Verein Hamburgs mit neuer Infrastruktur bessere Möglichkeiten hat, eine nachhaltigere Viertliga-Zukunft anzustreben. 2008, 2017, 2019 und 2025 stieg Altona 93 aus der Hamburger Oberliga in die Regionalliga auf, aber jeweils auch zum nächstmöglichen Zeitpunkt wieder ab.

Das könnte Sie auch interessieren: Party mit 2000 Fans! Eimsbüttel stürmt mit Tor-Festival der Regionalliga entgegen

Gemessen am jahrzehntelangen Warten auf ein neues Stadion ist 2029 nicht mehr allzu weit weg. Die Regionalliga dürfte sich bis dahin aber verändert haben. Voraussichtlich wird es dann statt bisher fünf nur noch vier Staffeln geben, in denen für 80 statt wie bisher 90 Mannschaften Platz ist. Umso wichtiger wäre es für Altona 93, dann über eine konkurrenzfähige Infrastruktur zu verfügen.