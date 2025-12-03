Abschied vom BVB? Was Matthäus jetzt DFB-Star Schlotterbeck rät

Weltmeister-Kapitän Lothar Matthäus hält einen Abschied von Nationalspieler Nico Schlotterbeck von Borussia Dortmund nicht für zwingend notwendig.

„Ich würde mir an seiner Stelle genau überlegen“, schrieb der Rekordnationalspieler in seiner Sky-Kolumne zu Spekulationen über Interesse von Meister Bayern München oder des englischen Champions FC Liverpool an dem Innenverteidiger, „ob ich den Verein verlasse oder bleibe.“

Matthäus: „Der BVB ist ein geiles Projekt“

Schlotterbeck war 2022 vom BVB-Ligarivalen SC Freiburg zu den Schwarz-Gelben gekommen. Sein Vertrag läuft noch bis 2027. Die Gespräche der Westfalen mit dem 26-Jährigen über eine vorzeitige Verlängerung seines Kontraktes ziehen sich seit Wochen hin.

Aus Sicht von Matthäus muss Schlotterbeck im Falle eines Wechsels zu einem anderen Spitzenverein nicht automatisch gewinnen. „Der BVB steht in der Liga auf Platz drei und ist in der Champions League und im Pokal aussichtsreich vertreten. Sicherlich könnte er woanders mehr verdienen. Aber der BVB ist ein geiles Projekt, und Schlotterbeck hat sich bei der Borussia viel erarbeitet und wird wertgeschätzt“, meinte der 64-Jährige. (sid/hmg)