Schnäppchen: Hürzeler holt deutschen Nationalspieler nach England

Der Abschied von Nationalspieler Pascal Groß von Borussia Dortmund ist perfekt. Der 34 Jahre alte Mittelfeldspieler wechselt zurück zu seinem alten Arbeitgeber Brighton & Hove Albion, wie der BVB am Freitag bestätigte. Groß erhält beim Tabellen-14. der englischen Premier League einen Vertrag bis Juni 2027.

In der Mitteilung des BVB bedankte sich Groß für die zurückliegenden 18 Monate im Trikot der Schwarz-Gelben. „Für mich ist ein Lebenstraum in Erfüllung gegangen, für Borussia Dortmund spielen zu dürfen“, sagte er.

Groß-Wechsel auch mit Blick auf die WM

Groß verlässt Dortmund sechs Monate vor Ablauf seines Vertrags, für die Seagulls bestritt er bereits zwischen 2017 und 2024 insgesamt 228 Premier-League-Spiele. Groß war am Freitag nicht mit ins Trainingslager des BVB nach Marbella gereist und für Gespräche freigestellt worden.

Der Routinier hatte zuletzt nicht mehr zu den Stammkräften im Team von Trainer Niko Kovac gehört. Für die Nationalmannschaft war Groß bei den beiden vergangenen Lehrgängen nicht nominiert worden. In Brighton dürfte er auf Spielpraxis im Hinblick auf die WM im Sommer in den USA, Kanada und Mexiko hoffen.

Kovac sieht den Wechsel für Groß als „große Möglichkeit“

Es tue ihm persönlich zwar „sehr weh“, aber man habe Groß „keine Steine in den Weg legen wollen“, sagte Kovac: „Es ist eine große Möglichkeit, zur WM zu fahren, und die wollte ihm der Klub nicht verbauen.“ Einen Ersatz hält Kovac nicht für nötig: „Wir sind da gut aufgestellt.“

„Wir freuen uns sehr, dass Pascal wieder bei uns ist. Die Fans von Brighton kennen seine Stärken, er bringt großartige Führungsqualitäten in die Mannschaft ein“, sagte sein neuer Trainer, Ex-St. Pauli-Coach Fabian Hürzeler.

Über die Höhe der Ablösesumme äußerten sich die Vereine nicht. Es steht eine Summe von nur drei Millionen Euro inklusive Boni im Raum. Groß war im Sommer 2024 für sieben Millionen Euro nach Dortmund gekommen. (sid/lam)