„Abolute Katastrophe!“ Hansa Rostock schiebt Riesen-Frust – und kapituliert

Nach dem heftigen Rückschlag im Aufstiegsrennen ging Hansa Rostock-Coach Daniel Brinkmann mit seinen Spielern hart ins Gericht. Der Auftritt beim 2:5 gegen Jahn Regensburg sei „eine absolute Katastrophe“ gewesen, sagte der Rostocker Trainer bei „Magentasport“ völlig bedient.

„Ich werde niemals einzelne Personen angreifen, sondern werde mich immer vor meine Mannschaft stellen“, sagte Brinkmann. „Nur wenn du auf alles hingewiesen hast, was passieren kann, und du schaffst es dann trotzdem nicht, die Fehler zu minimieren, dann ist das einfach nur schlecht.“

Hansa Rostock: Trainer Brinkmann kritisiert seine Mannschaft

Schon zur Pause lag Hansa mit 0:3 aussichtslos zurück. Vor allem defensiv agierten die Gastgeber viel zu sorglos. „Es ist hundertfach angesprochen worden, dass wir da klar am Mann sein müssen“, sagte Brinkmann, dessen Team im Aufstiegsrennen damit wohl entscheidend zurückfiel. Schon in der Vorwoche hatte es mit dem 0:0 bei Tabellenschlusslicht Schweinfurt einen herben Dämpfer gegeben.

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„Wenn du den Anspruch hast und oben mit dabei bleiben willst, dann kannst du, sorry, so eine Scheiße hinten nicht abliefern“, schimpfte Brinkmann. Der Auftritt sein einfach nicht „Hansa like“ gewesen. Da Energie Cottbus am Sonntag 2:0 bei Viktoria Köln gewann, wuchs der Rückstand der Rostocker auf den zweiten Platz auf sechs Punkte an, der Relegationsplatz ist vier Punkte entfernt. (dpa/ch)