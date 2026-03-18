Ablösefrei: BVB plant offenbar Rückhol-Aktion von Ex-Starspieler

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund ist offenbar an einer erneuten Rückkehr von Jadon Sancho interessiert. Wie die „Sport Bild“ berichtet, nehme ein Wechsel zur neuen Saison konkretere Züge an und sei realistisch. Derzeit ist der 25-Jährige von Manchester United an Aston Villa ausgeliehen, im Sommer laufen die Verträge jedoch aus. Sancho wäre dann ablösefrei.

Der englische Nationalspieler hatte von 2017 bis 2021 beim BVB gespielt und in seinem letzten Jahr den DFB-Pokal gewonnen, ehe er für 85 Millionen Euro Ablöse zu Manchester wechselte. 2024 war er bereits erstmals leihweise zurückgekehrt. Damals erreichte er mit Borussia Dortmund das Champions-League-Finale, das 0:2 gegen Real Madrid verloren ging.

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Laut „Sport Bild“ sei auch BVB-Trainer Niko Kovac von Sportdirektor Sebastian Kehl und Sport-Geschäftsführer Lars Ricken ins Boot geholt worden. Zwar habe der BVB Sancho noch nicht kontaktiert, sich jedoch in seinem Umfeld umgehört. Der Offensivspieler soll sich einen erneuten Wechsel ins Ruhrgebiet vorstellen können und sei wohl auch bereit, auf Gehalt zu verzichten. (sid/vb)