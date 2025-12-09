Ex-Profi kostet Ablöse: Wolfsburg holt neuen Sportdirektor von der Konkurrenz

Der VfL Wolfsburg hat nach langer Suche offenbar einen neuen Sportdirektor gefunden.

Nach Informationen von Sky und dem „kicker“ soll Pirmin Schwegler von Eintracht Frankfurt kommen und damit die Nachfolge von Sebastian Schindzielorz antreten. Der 46-Jährige war vor rund einem Monat entlassen worden.

Schwegler soll 500.000 Euro kosten

Schwegler ist seit Anfang des Jahres als Leiter Profifußball an der Seite von Sportvorstand Markus Krösche und Sportdirektor Timmo Hardung bei der Eintracht tätig. Zuvor hatte der einstige SGE-Kapitän bereits bei Bayern München und der TSG Hoffenheim gearbeitet.

Eine Einigung der Parteien sei laut „kicker” bereits erfolgt, der Wechsel könne noch in dieser Woche über die Bühne gehen. Sky-Informationen zufolge werde eine Ablösesumme in Höhe von etwa 500.000 Euro fällig.

Wolfsburg hatte sich Mitte November von Trainer Paul Simonis und Sportdirektor Schindzielorz getrennt, um auf die anhaltende sportliche Talfahrt zu reagieren. Andreas Schicker, der zunächst als neuer Sportchef gehandelt wurde, blieb allerdings bei der TSG Hoffenheim. (sid/lam)