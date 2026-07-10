Karim Adeyemis Wechsel zum FC Barcelona steht offenbar unmittelbar bevor. Der spanische Meister soll sich mit Borussia Dortmund auf eine Sockelablöse von 22 Millionen Euro geeinigt haben – mit Boni könnte der BVB deutlich mehr kassieren.

Der Wechsel von Fußball-Nationalspieler Karim Adeyemi zum FC Barcelona steht offenbar kurz vor dem Abschluss. Laut Sky ist es nach der mündlichen Einigung zwischen dem Offensivspieler und dem spanischen Meister auch zu einer Übereinkunft mit Borussia Dortmund gekommen. Demnach verständigten sich beide Vereine auf eine Sockelablöse von 22 Millionen Euro, Adeyemi erhält in Katalonien einen Fünfjahresvertrag.

Beim BVB besitzt Adeyemi noch einen Vertrag bis 2027. Neun Millionen Euro könne Dortmund durch Bonuszahlungen einstreichen, hinzu komme eine Weiterverkaufsklausel in Höhe von 35 Prozent. In jedem Fall aber liegt die Ablöse deutlich unter dem aktuellen Marktwert von Adeyemi, der bei transfermarkt.de mit 40 Millionen Euro angegeben wird.

FC Barcelona nimmt Bürgschaft über 210 Millionen Euro auf

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Um diese und weitere Personalien zu stemmen, hat Barça laut übereinstimmenden spanischen Medienberichten Bürgschaften in Höhe von 210 Millionen Euro beantragt, die durch Einnahmen aus den Fernsehrechten für kommende Spielzeiten gesichert seien.

Der Großklub leidet seit Jahren unter Liquiditätsproblemen. Immer wieder hatte Barcelona deswegen Schwierigkeiten mit der Registrierung neuer Spieler und musste kurzfristig Geld beschaffen. Das erklärte Ziel von Trainer Hansi Flick und des Präsidenten Joan Laporta ist aber, auch international wieder ganz oben zu stehen.

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Adeyemi debütierte unter Flick für die Nationalmannschaft

Für rund 80 Millionen Euro wurde für die kommende Saison bereits der englische Nationalspieler Anthony Gordon von Newcastle United verpflichtet.

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Adeyemi war 2022 von Red Bull Salzburg nach Dortmund gewechselt und absolvierte für den BVB seither 146 Pflichtspiele (36 Tore). In der Endphase der abgelaufenen Saison kam er kaum noch von Beginn an zum Einsatz, zwischenzeitlich plagten ihn muskuläre Probleme.

Seinen wohl neuen Trainer Flick kennt Adeyemi bestens: Dieser berief ihn im September 2021 erstmals in die deutsche Nationalmannschaft. Für die DFB-Auswahl absolvierte Adeyemi bislang elf Länderspiele, den Sprung auf den WM-Zug verpasste er diesen Sommer. (sid/mp)