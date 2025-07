„Abenteuer USA“: Klinsmann rät Thomas Müller zu Wechsel nach Amerika

Der frühere Bundestrainer Jürgen Klinsmann hofft auf eine Fortsetzung der Karriere von Thomas Müller. „Ich wünsche mir, dass er noch ein paar Jahre ranhängt und natürlich, dass er das Abenteuer USA in seine Überlegungen einbezieht“, schrieb der 60-Jährige in einer Kolumne für den „kicker“.

Müller (35) hat sich mit dem Aus bei der Klub-WM im Viertelfinale gegen Paris Saint-Germain (0:2) 17 Jahre nach seinem Profidebüt von „seinem“ FC Bayern verabschiedet. Ob und wo er seine Laufbahn fortsetzen wird, ist offen.

„Er hat alles, um den Fußball in den USA weiter anzustoßen, wie es Lionel Messi oder auch Marco Reus tun”, meinte Klinsmann und ergänzte: „Er hätte mit Sicherheit viel Freude dabei, und ich hoffe natürlich, dass es ihn in diesem Falle am ehesten nach Los Angeles zieht.“

Klinsmann war Grund für Müllers Profidebüt

Der dortige LAFC ist Partnerklub der Bayern und gilt als aussichtsreichster Bewerber um Müllers Dienste. Der „einzigartige” Müller, ist sich Klinsmann sicher, könne noch immer jeder Mannschaft helfen. „Für jeden Trainer und jeden Verein ist er ein absoluter Glücksfall.”

Klinsmann hatte Müller in seiner Zeit als Bayern-Coach 2008 zum Profidebüt verholfen. „Er denkt zwei Schritte voraus und ist im richtigen Moment am richtigen Fleck”, sagte er über dessen Qualitäten: „Sein Torinstinkt und seine Kaltschnäuzigkeit sind einzigartig. Er lässt sich nie von einer vergebenen Chance aus der Balance bringen und denkt immer nur an die nächste Möglichkeit, ein Tor zu schießen oder vorzubereiten.” (dpa/luz)