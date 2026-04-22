Günstiger als erwartet! Bayern-Trainer Kompany verkauft Luxusvilla

Sechs Schlafzimmer, ein imposanter Swimmingpool im Haus, ein Spiele- sowie ein Fitnessraum – und all das auf insgesamt 700 Quadratmetern Wohnfläche: Wer dieses bescheidene Anwesen im Nobel-Vorort Hale Barns im Großraum Manchester erwerben möchte, muss rund vier Millionen Euro berappen – darf sich aber auch im ehemaligen Zuhause von Vincent Kompany einrichten.

Der Trainer des FC Bayern verkauft laut dem englischen Boulevardblatt The Sun seine Villa mit dazugehörigem Fußball- und Basketballplatz. Und das angeblich zu einem Schnäppchenpreis. Ursprünglich habe die Villa sogar rund 4,5 Millionen Euro kosten sollen. Kompany hatte das 2009 fertiggestellte Gebäude, das online ohne Verweis auf seinen Vorbesitzer inseriert wird, in seiner Zeit bei Manchester City (2008 bis 2019) mit Familie bezogen.

Neues Zuhause: Kompany lebt in München

Inzwischen ist der Belgier in München heimisch geworden, wo er im zweiten Jahr als Trainer zum zweiten Mal die deutsche Meisterschaft gewonnen hat. Einem Bild-Bericht von Ende 2024 zufolge hat er sich im Nobelvorort Grünwald in jenem Haus eingemietet, in dem einige Zeit vor ihm Lars Ricken, Geschäftsführer von Bayern-Rivale Borussia Dortmund, gewohnt hatte.

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Auf Luxus muss Kompany dort nicht verzichten, das Haus bietet unter anderem einen Indoor-Pool, eine Sauna und eine Bibliothek. (sid/dj)